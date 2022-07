A Nyugatihoz tart egy maréknyi tüntető

A futárok eredetileg él kilencig jelentették be a demonstrációjukat, igaz, akkor még a Margit hídra. Most mindenesetre a Kossuth téri demonstráció is lendületét látszik veszíteni, tudósítóink jelentőse szerint erősen fogyatkozik a tömeg, szivárognak el a résztvevők. Hivatalosan véget is ért a tüntetés, de a megafonba bemondták, hogy aki akar, maradjon.