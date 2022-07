Májkárosító, rákkeltő anyag miatt vonták vissza az Abonett egyik kenyerét

A Nébih szerdán visszavonta a forgalomból az Abonett gluténmentes extrudált kenyér zöldségekkel elnevezésű, 100 grammos termékét.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közlése szerint a visszahívás a 2023.08.20-as minőségidejű termékekre vonatkozik, ezekben ugyanis határérték feletti aflatoxint találtak.

A Nébih oldala szerint az aflatoxinok már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek. Nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, melynek során a kialakuló súlyos májelégtelenség akár halálhoz is vezethet.