Már legalább 18 halottja van a kentucky-i áradásoknak, és még nőhet az áldozatok száma

A kentucky-i Jackson eg részét teljesen elárasztotta a Kentucky folyó északi ága, amely július 28-án a hatalmas esőzések után lépett ki a medréből. Fotó: LEANDRO LOZADA/AFP

Egész településeket mosott el az áradás Kentucky állam keleti részén, jelentette a CBS News. A hegyvidéki állam keleti részén hatalmas felhőszakadás okozott villámáradásokat, a helyi hatóságok szerint ezek ezidáig legalább 19 halálos áldozatot követeltek, bár az állam kormányzója, Andy Beshear attól tart, hogy az áldozatok száma tovább növekedhet. Ő amúgy még csak 16 halálos áldozatról számolt be, akik között hat gyerek is volt. A kormányzó nyilatkozata után Breathitt megye halottkéme számolt be további három halálos áldozatról a CBS Newsnak.

A hatóságok egyelőre azt se tudják pontosan, hogy hány embernek veszhetett nyoma a villámáradásokban. Ezidáig 19 halálos áldozatot találtak, köztük hat gyereket. Fotó: MICHAEL SWENSEN/Getty Images via AFP

Beshear szerint még sok eltűntet keresnek, "mindent megteszünk, hogy mindannyiukat megtaláljuk.

A víz teljes teleüléseket mosott el. Fotó: LEANDRO LOZADA/AFP

Kentucky az Appalache-hegységben terül el. Az állam keleti részén jellemzően a hegység völgyeiben, folyócskák, patakok mentén épültek ki a települések. Most a lezúduló csapadék ezeket a kis településeket árasztotta el, Beshear szerint teljes közösségeket elmosva.

Cristopher Howard a növényeit menti a kertjéből a kentucky-i Jacksonben. Fotó: MICHAEL SWENSEN/Getty Images via AFP

A villámáradat olyan gyorsan csapott le, hogy sokaknak esélyük se volt elmenekülni. A térségben rövid időn belül ez már a második áradás. "Mindenemet elvesztettem, kétszer" - mondta erre utalva egy áldozat, Dennis Gross a CBS helyi partnerének, a WKYT-TV-nek. "Ezzel már másodjára vesztettem el mindenemet, és ezzel nem vagyok egyedül".

Rengetegen kényszerültek elhagyni az otthonukat ehhez a jacksoni párhoz hasonlóan. Fotó: LEANDRO LOZADA/AFP

Megrongálódott jármű a Bert T Combs autóút mentén, amit törmelékkel árasztott el az áradás. Fotó: MICHAEL SWENSEN/Getty Images via AFP

Jackson egy teljesen víz alá került része. Fotó: MICHAEL SWENSEN/Getty Images via AFP

Fotó: LEANDRO LOZADA/AFP

Beshear kormányzó "folyamatban lévő katasztrófaként", és "folyamatban levő mentőakcióként" írta le a helyzetet. Mint mondta, a légimentők már csaknem ötvenszer fordultak. Egyelőre azonban még azt se tudni pontosan, hogy hány embert keresnek, mert az áramellátás megszakadása miatt a kommunikációs vonalak is megszakadtak. Beshear szerint a helyzet annyira zavaros, hogy még a környéket ismerő helyi hatóságok sem tudják pontosan, hány embert érinthet a katasztrófa. Beshear a mentési munkákra az állam nemzeti gárdáját is mozgósította. (Via CBS News, BBC, Washington Post)