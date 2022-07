Washington Post: Orbán rasszista, retrográd retorikája tetszik az amerikai szélsőjobbnak

Rasszista nézetei miatt Orbán Viktort azonnal törölni kellene a republikánusok jövő héten esedékes Konzetvatív Politikai Akció Konferenciájának (CPAC) előadói közül – írja „Magyarország rasszista erős embere, és az amerikaiak, akik imádják” című szerkesztőségi véleménycikkében a Washington Post.

Az amerikai politikai napilap szerint az amerikai populisták példaképe egy Kansasnál kisebb gazdaságú, Michigannél kisebb lakosságú ország autokrata vezetője lett. Orbánt Nyugat-Európában már mindenki kerüli, a republikánusok nagy pártrendezvénye, a CPAC viszont jövő héten Dallasban fogadja a magyar miniszterelnököt.

Az Orbán-imádó republikánusokat nem zavarja Orbán „rasszista, retrográd retorikája”, ahogy az sem, hogy legutóbbi beszédében a magyar miniszterelnök támadta az Egyesült Államokat is az Oroszország elleni szankciók miatt, és mellesleg viccelődött náci gázkamrákkal a németek kárára, és óvott európai fajkeveredéstől.

A WP szerzői szerint CPAC résztvevői, különösen Donald Trump volt elnök radikális hívei közül nagyon sokan hasonlóan gondolkoznak, mint Orbán, ugyanúgy hisznek például a „Great Replacement” elméletben (miszerint a rejtélyes „világelit”, a Wall Street, a zsidók, a demokraták, Brüsszel, Soros, akárki szándékosan szervezi az afrikai/muszlim migrációt, hogy lecserélje az USA/Európa keresztény, fehér lakosságát), amely Orbán legutóbbi tusványosi beszédének is központi eleme volt. Tucker Carlson, a Fox News műsorvezetője, trumpista médiasztár is nagy híve az elméletnek és Orbán Viktornak is.

Az autokrata Orbán rendkívüli ügyességgel bontotta le Magyarország demokratikus intézményeit. Kereszetes hadjáratot hirdetett a „woke” kultúra, az LMBTQ közösségek ellen, közben az alkotmány és a választási szabályos manipulálásával szorította ki politikai ellenfeleit, ellenőrzése alá vonta a médiát. Az amerikai szélsőjobb számára ezek mind szimpatikus praktikák.

De Orbán Tusványoson hangoztatott rasszista tételei a fajkeveredés veszélyeiről ellentétesek az Egyesült Államok alapértékeivel. Ezért Orbánt azonnal törölni kellene a CPAC meghívotti listájáról. De minden jel arra mutat, hogy éljenzés közepette vonulhat be Dallasba – írja az amerikai napilap. (Washington Post)