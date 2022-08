Mark Rutte lett a leghosszabb ideig hivatalban lévő holland miniszterelnök

Mark Rutte holland kormányfő lett a leghosszabb ideig hivatalban lévő holland miniszterelnök.

Az Európai Unió 27 országában csak a magyar kormányfő, Orbán Viktor töltött több időt hivatalában.

Az 55 éves Rutte, aki a jobbközép Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) élén egy négypárti kormánykoalíció vezetője, 4311 napja van hatalmon: 2010 októberében lett először miniszterelnök, majd még háromszor választották újra.

A korábbi rekordot Ruud Lubbers tartotta: a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) vezetője 1982. november 4-től 1994. augusztus 22-ig állt az ország élén.

Rutte közel 13 éves kormányzása alatt kb. tucatnyi botrányt, belpolitikai válságot élt át, ezért ragadt rá a Teflon Mark gúnynév, ugyanis minden támadás lepergett róla, és a krízisekből erősebben került ki.

Orbán Viktor magyar (jobbra) és Mark Rutte holland miniszterelnök a V4-ek és a Benelux államok kormányfői csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztató után Varsóban 2017. június 19-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A politikai karrierje során a pártpaletta szinte minden tagjával kötött koalíciós megállapodást. Első kormányzása alatt a VVD a CDA mellett a Geert Wilders vezette iszlámellenes Szabadságpárt támogatásával alakított kisebbségi kormányt.

Rutte pár hete azt mondta, egy ország vezetése a „világ legnagyszerűbb munkája”. „Úgy érzem, féltávhoz érkeztem” – viccelődött július közepén, a nyári szabadsága előtti sajtótájékoztatón.

Elemzők szerint a holland politikai rendszer széttagoltsága is segítette Ruttét, hogy ilyen sokáig maradhatott hatalomban. A nagy politikai túlélőként is számon tartott kormányfő és pártjának népszerűsége is folyamatosan csökken, de még így is a VVD a legnépszerűbb párt. (MTI)