Odüsszeia '22: az állam legkitartóbb parazitája a végsőkig elmegy, hogy megtarthassa a munkáját

Mit csinálj, ha gyakorlatilag annyi az ambíciód, hogy nincs semmi ambíciód?

Menj közalkalmazottnak!

Erről álmodik kisgyerek kora óta Vincent, akit az utóbbi idők nagy francia nevettetője Jérôme Commandeur alakít az A hónap dolgozója (Irréductible, magyarul kb. Leépíthetetlen) című vígjátékban, de ő a film rendezője és forgatókönyvírója is.

Vincent akkor zúgott bele a közszférába, amikor az 1980-as években az apja bevitte a hivatalba, és azt látta, hogy gyakorlatilag senki sem dolgozik: kártyáznak, kávéznak, hosszú nyaralásokra mennek, a magánügyeiket a benti, ingyenes telefonról intézik, és a hosszú nyaralásukat szervezik, miközben mindenféle költségtérítést és még szolgálati lakást is kapnak. Ráadásul a francia törvények értelmében nem is nagyon lehet őket leépíteni.

Vincent álma felnőttkorára valóra is vált: egy vidéki hivatalban nyomta rá a pecséteket a vadászengedélyekre (némi korrupciós ajándék fejében), és mint közalkalmazott, a legnagyobb tiszteletnek – és félelemnek – örvendett a közösségben.

Ám egy nap a miniszter nagy leépítést jelent be, aminek a vége az lesz, hogy aki egyedülálló, egészséges és nem ápol beteg rokont, azt berendelik Párizsba, ahol olyan rossz munkát találnak neki, hogy akkor jár a legjobban, ha elfogadja a több 10 ezer eurós végkielégítését.

Csakhogy Vincent, akit még a barátnője is elhagy a potenciális státuszvesztés miatt, elhatározza, hogy nem adja fel az álmát, ebben pedig a szellemi vezetője és legfőbb tanácsadója a 14 órás munkahétért agitáló, castróista szakszervezeti vezető (Christian Clavier), aki a legkülönfélébb tippekkel tud időt nyerni Vincentnek, például hogy vegyen ki szabadságot vagy betegszabadságot.

Christian Clavier szakszervezeti gyűlésen, a kocsmából ad erőt Fotó: VertigoMediaKft/Youtube

Vincentet ennek megfelelően egyre rosszabb helyekre kényszerítik (a Pireneusokba, menekülttáborba, egy zajgépmúzeumba, az Északi-sarkra, szigorúan őrzött börtönbe a közeli nyomornegyedben intézett szolgálati lakással), közben pedig a végkielégítését egyre magasabbra emelik.

Csakhogy a Svédországban élő Evával megérkezik az életébe a szerelem, és rájön: az élet több annál, minthogy az államon élősködve megpróbáljon magának kisajtolni a rendszerből mindent, amit lehet. Vincent a – valójában a franciához hasonlóan abszurd – svéd életérzésre ráérezve jobb emberré válik, még a szemetet is elkezdi szelektíven gyűjteni.

De a hideg, sötét telek okozta depresszió és a tévében a saját hazatérését meglepően megható monológgal megindokló francia-orosz (és újabban egyesült arab emírségekbeli) állampolgár, Gérard Depardieu (Gérard Depardieu) beszédének hatására felébredő honvágya miatt Vincent hazatér, hogy megvívja a végső csatáját a francia munkaügyi minisztériummal.

A főhős mindezt egy dél-amerikai törzs fogságában meséli el úgy, hogy számukra is átélhető legyen a francia bürokráciában hányattatásának története: ne ítéljék el, amíg nem tudják, milyen az, amikor a vadász, aki minden hónapban elejt egy pekarit, decemberben egyetlen nyíllal egyszerre két pekarit terít le, mert ilyen érzés megkapni a 13. havi bért!

Ha a neoliberális tanmese – aminek a hőse valójában egy végtelenül önző, pofátlan antihős – 15 évvel ezelőtt született volna meg, a boldog békeidőben még sokkal jópofábbnak számított volna. Csakhogy mostanra, amikor több közszolgáltatás piaci alapon nem működik, és a bürokratákkal egy telefonszámla miatt is ugyanúgy meggyűlhet a bajunk, már sokkal együttérzőbbek lehetünk az értelmetlen, de legalább biztos munka után áhítozó főszereplővel.

Hogy a robotizáció korában fölöslegessé váló munkákról ne is beszéljünk, vagy akár arról, hogy sok fiatal korunk legdurvább recessziója előtt amúgy is így érzi magát:

– A szüleim a harmincas éveiben: „Ez csodás második otthonunk lehet a telekre. Remélhetőleg befér a garázsba mindkét autónk, a hószánunk és a sífelszerelésünk.” – Én a harmincas éveimben: „Ebből a bevásárlásból soha nem fogok helyreállni anyagilag.”



De az A hónap dolgozójának így is olyan jó az alapötlete, hogy a poénok végig elviszik a hátán az amúgy szerencsére csak 80 perces alkotást, és Jérôme Commandeur is magabiztos arcjátékkal uralja a pillanatokat. Mi pedig már csak azért is drukkolhatunk neki, mert legbelül mindannyiunkban él egy semmirekellő, lusta bürokrata.