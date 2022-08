Amit semmiképp ne hagyj otthon, ha nyaralni indulsz

Egyre többen egyre többször fizetünk készpénz nélkül Magyarországon. Ez a fordulat már évekkel ezelőtt megkezdődött, és a járvány csak ráerősített: a bankkártyák és a mobileszközös fizetési módok mára végérvényesen a mindennapjaink részévé váltak.

Sőt, látni azt is, hogy ez a változás a határoknál sem állt meg. A Visa idén tavasszal a régió nyolc országában vizsgálta, hogy a rövidebb-hosszabb útra induló helyiek mennyire használnák szívesen a kártyájukat vagy a mobiljukat a külföldi vásárlások során, és kiderült, hogy az élmezőnybe tartozunk: a megkérdezett magyarok közel kétharmada, egész pontosan 62 százaléka mondta azt, hogy az utazása közben a napi kiadásaikat alapvetően bankkártyával vagy mobileszközökkel tervezik intézni. (Ennél csak Szlovákiában volt magasabb ez az arány, ahol a megkérdezettek 67 százaléka válaszolt így.)

Fotó: martin-dm/Martin Dimitrov

Aki fizetett már külföldön kártyával vagy okoseszközzel, nem fog meglepődni azon, hogy mik voltak a leggyakoribb indokok: a válaszadók elsősorban a kényelemmel, a gyorsasággal és a biztonsággal magyarázták választásukat. Látszott az is, hogy tényleg mindenfelé használjuk a digitális fizetési lehetőségeket: a benzinkutaktól a bevásárlóközpontokon és éttermeken át a múzeumokig, galériákig és a vidámparkokig bezárólag szóltak a példák.

És ugyan sokaknak már nem szorul magyarázatra, de azért mi is összeszedtünk pár érvet, hogy miért érdemes a következő nyaralás során többet használni a kártyánkat vagy a telefonunkat..

Biztonság

Nehéz nagyobb nyűgöt elképzelni a nyaralás során, mint az elvesztett vagy ellopott pénztárcát. De ha nem készpénzzel volt tele, akkor legalább a kártyánkat könnyen letilthatjuk. Amennyiben a telefonba költöztetjük a bankkártyánkat, még nagyobb biztonságban vagyunk, hiszen a kártyaadatainkat egy kód, azaz token helyettesíti, így ha a telefon tűnne el, a kártyánk letiltására sincs szükség. A Visa emellett működtet egy csalás elleni rendszert, melyben mesterséges intelligencia segítségével figyelik a számlamozgásainkat, hamar kiszúrva a gyanús tranzakciókat. A belföldi és a nemzetközi fizetések védelmét szolgáló funkciók a külföldi nyaralás során is garantálják, hogy ne kelljen aggódnunk a számlánk biztonsága miatt, és tényleg csak a kikapcsolódásról szóljon ez az időszak.

Kényelem

Ahhoz nem kell külföldre menni, hogy tudjuk, sokszor miért egyszerűbb és kényelmesebb kártyával, telefonnal vagy okosórával fizetni: vásárlásnál nem kell válogatni a címletek között, majd a visszajáróval bajlódni, hamarabb végzünk, és azonnal értesítést kaphatunk arról, hogy mennyit költöttünk. De ezek a szempontok még inkább felértékelődnek, ha mondjuk a tengerparton, egy idegen pénznemben kell kiegyenlíteni a számlát.

Arról nem is beszélve, ha esetleg több országot érintő utazáson veszünk részt, ahol országonként más pénznemet használnak. Ekkor megspórolhatjuk azt a macerát is, amikor az egyik országból továbbutazva a megmaradt helyi devizát kell az utolsó pillanatban átváltani (sokszor a pályaudvaron vagy reptéren, borzasztó árfolyamok mellett) egy másik ország pénznemére.

És ma már az az ellenérv sem igazán meggyőző, hogy nem lehet mindenhol digitálisan fizetni. Jó pár éve, amikor terjedni kezdett a kártyás fizetés, időnként még valóban kalandnak számított a nagyvárosok nagy boltjain kívül találni helyet, ahol elfogadták a kártyákat, de az elmúlt évek ezen a téren is jelentős változást hoztak: ma már inkább az számít ritkaságnak, ha lepattanunk valahol, amikor így akarunk vásárolni:

a Visa kártyáival ma már több mint 200 ország több mint 100 millió helyén lehet fizetni.

Pár fontos tanács út előtt

A korábban már említett kutatásból tudni azt is, hogy a magyarok döntő többsége (89 százaléka) ugyanazt a kártyát viszi magával nyaralásra, amit itthon is használ. Számukra is fontos tanács, hogy utazás előtt érdemes elolvasni a a bankkártyánk külföldi használatával kapcsolatos banki feltételeket és aktuális szabályzatokat, hogy tisztában lehessünk olyan kérdésekkel, mint a készpénzfelvétel kondíciói vagy a pénzváltás árfolyama. A Visa bankkártya használata külföldön kedvezőbb árfolyamú lehet, mintha pénzváltóban váltanánk valutát.

Külföldi fizetésnél és pénzfelvételnél például időnként előfordulhat, hogy a terminál választási lehetőséget kínál fel a helyi pénznem és a forint között. A helyi pénznemet választva ilyenkor versenyképesebb árfolyamot kaphatunk.

Ráadásul akár autót akarunk bérelni, akár szállodai szobát foglalni, mindkettő foglalásához szükségünk lesz a kártyánkra, így az egyre inkább a külföldi utazásaink megszokott eszközévé válik. Innen már tényleg csak egy apró lépés, hogy a kisebb vásárlások során is ezt az egyszerűbb és biztonságosabb módot válasszuk.