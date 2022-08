Három pápánk lesz?

Csaknem egy évtized telt el azóta, hogy XVI. Benedek nyugdíjba vonult, lemondott, és így hatszáz év után az első pápa lett, aki még életében átadta a trónt. Ez azt is jelentette, hogy Benedek nyugdíjazásával tulajdonképpen két pápa lett, Benedek emeritusszá vált, Ferenc pápa pedig szolgálatba lépett. Erről és a két pápa közötti barátságról a Netflix filmet is készített Anthony Hopkins és Jonathan Pryce főszereplésével (A két pápa).

Az utóbbi időben azonban a sokszor már kerekesszékkel közlekedő Ferenc pápa is pedzegette, hogy nyugdíjba vonulna. Ha ez megtörténne, akkor már három élő pápa lenne? Ezt fejtegeti a Guardian cikke.

„Nem katasztrófa lecserélni a pápát”

A 2013 óta hivatalban lévő Ferenc pápa a múlt hétvégén Kanadába látogatott, hogy bocsánatot kérjen a őslakos gyerekek bántalmazásáért, amelyet a nagyrészt katolikus fenntartású bentlakásos iskolákban szenvedtek el. A pápa az utazást a „bűnbánat zarándokútjának” nevezte. Hazautazása közben a repülőn interjút adott több újságnak, ekkor beszélt először a visszavonulás lehetőségéről.

Azt mondta, hogy a térdszalagjai már nem az igaziak, és hogy a kanadai út egy afféle teszt volt, ami megmutatta, hogy kicsit lassítania kell, és egy nap talán visszavonulnia. A 85 éves Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy nem gondolt még arra, hogy lemondjon, de elmondása szerint, „nyitva áll az ajtó”, és úgy véli, nincs semmi baj azzal, ha egy pápa visszalép.

„Nincs ebben semmi különös. Ez nem katasztrófa. Le lehet cserélni a pápát. Azt gondolom, hogy az én koromban és ilyen korlátok között spórolnom kell az energiámmal, hogy tudjam az egyházat szolgálni, vagy éppen ellenkezőleg: elgondolkodni azon, hogy félreálljak” – mondta Ferenc pápa. Az egyházfő egészségi állapota egyre romlik. Még tinédzser korában eltávolították a fél tüdejét, isiásza van, tavaly pedig műtéti úton eltávolították a vastagbelének egy részét. A műtét után tartós mellékhatások jelentkeztek, de valószínűleg hamarosan ismét műteni kell a térdében túlfeszült ínszalag miatt.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Lemondani vagy nem lemondani?

„Ferenc pápa nem sokkal megválasztása után azt mondta, hogy Benedek pápa lemondása megváltoztatta a pápaság intézményét, és ezentúl minden pápának el kell gondolkodnia azon, hogy le kell-e mondania, mert már nem érzi elég erősnek magát" – mondja Austen Ivereigh, pápai életrajzíró.



Ivereigh szerint a modernkori pápáknak már rengeteget kell utazniuk, rengeteg tömegrendezvényen és találkozón kell részt venniük, ami jó erőnlétet kíván. A modern orvostudománynak köszönhetően ugyan kitolható az élettartam, de bizonyos életkor fölött már nagyon gyenge és törékeny a szervezet. Úgy látja, hogy az „életre szóló” pápaválasztás inkább úgy értendő, hogy „addig, amíg a pápának életereje van” az egyházat szolgálni.

XVI. Benedek pápa nyugdíjba vonulásakor felvette a pápai emeritus címet, továbbra is a Vatikánban él, és a hivatalos fehér pápai reverendát is viseli. Ferenc pápa viszont már most jelezte, hogy ő a római emeritus püspök címet venné fel, nem viselné a fehér reverendát, és nem maradna a Vatikánban.

Ferenc pápa és XVI. Benedek pápa. Fotó: AFP

Ivereigh szerint a két pápa léte már önmagában sem egyszerű, az emeritus intézmény létrehozásakor ugyanis sokan attól tartottak, hogy a régi pápa majd szemben áll az új pápával és rivalizálnak egymással.

A pápai életrajz író úgy látja, hogy Benedek pápára ez eddig nem volt jellemző, de Benedeket emeritusként sokszor manipulálták, hogy a tradicionalista irányt képviselje, amitől úgy tűnhetett kívülről, hogy a két pápa rivalizál egymással. Ivereigh szerint Ferenc pápa ezt nagyon türelmesen viselte és nem zavarta különösebben, de azért megjegyezte.

A közeljövőben Ferenc pápa valószínűleg tovább csökkenti külföldi utazásai számát, bár bejelentette, hogy szeptemberben kazahsztáni látogatást tesz, és szeretné újra napirendre tűzni Dél-Szudánt, amely útját orvosi javaslatra az év elején elhalasztotta.