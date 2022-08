Az építészek, akik szerint a vályog lehet a jövő építőanyaga Magyarországon

Magyarország vályogház-nagyhatalom, de ez jelenleg inkább csak azt jelenti, hogy sok a vályogház az országban, sokszor nagyon leromlott állapotban; nem pedig azt, hogy ez egy eleven, sokak által fenntartott építészeti irányzat lenne. De változások azért történnek: az elmúlt években egyre többen vannak, akik kifejezetten vályogházat kerestek maguknak, megugrott a minőségi felújítások száma is, tavaly pedig már az ország egyik leggazdagabb emberének ingatlanprojektje is vályogvakolatot kapott.

És Bihari Ádám, a NaturARCH csoport ügyvezetője, a Környezettudatos Építők Szervezete elnöke szerint az idő nekik dolgozik: szerintük itthon is egyre nagyobb igény lesz a helyben hozzáférhető, természetes építőanyagok, így a vályog iránt is. Csoportjuk a hagyományos építési technikákra és a természetes alapanyagokra specializálódott, ők például az egyetlen kivitelező cég az országban, amelyik még tud zsúptetős házakat felújítani. De a fő profiljuk a vályog, és Bihari úgy látja, hogy egy felfutóban lévő piacról van szó.

Építéskultúra vs. építőipar

Ez persze sokaknak még mindig nem magától értetődő: mint mesélte, társaival jelenleg is dolgoznak épp egy tanulmányon, és ehhez Müller Péter Sziámi - aki szintén a munkacsoport tagja - ötlete nyomán készítettek ismerősi körükben egy kvázi-közvélemény-kutatást, azt kérdezve, hogy kinek mi az első szó, ami eszébe jut, ha azt hallja, hogy vályog. És azt találták, hogy tízből kilenc embernek pejoratív dolgok ugranak be: öreg, vizes, szegénység, dohos, hasonlóak.

Bihari szerint ezek az asszociációk sokszor valós benyomásokon alapulnak, munkájuk során ők is tapasztalják, hogy a régi vályogházak a kivitelezők számára is kellemetlen meglepetést tartogatnak. De szerinte ez nem azért van, mert vályogházakról van szó, sokkal inkább azért, mert a hatvanas-hetvenes évektől kezdve, az építőipar fellendülése nyomán sokszor szakszerűtlenül újították fel ezeket a régi épületeket.

Szerinte ugyanis két korszakot érdemes megkülönböztetnünk. Volt az az évszázadokon át tartó időszak, amikor még létezett építéskultúra: az emberek értettek az építkezéshez, ez egy kollektív tudás volt, amit a közösség tagjai közösen birtokoltak, és helyi anyagok felhasználásával meg tudták építeni saját otthonaikat. És az ebben az időszakban épített házak sokszor évszázadokig is fennmaradtak, azaz Bihari szerint azt nem érdemes vitatni, hogy jó minőségben épültek. Az építőirodájuk tavaly például egy 250 éves házat újított fel, most pedig egy 140 éves vályogházon dolgoznak éppen.

Felújított épület Felsőpáhokon Fotó: NaturARCH

A korszakváltás a második világháború utáni időszakban következett be, amikor Magyarországra is betört az építőipar, ami nem volt kompatibilis a korábbi építéskultúrával: terjedni kezdtek a cementes anyagok, a műanyagok, a teljesen párazáró padlószerkezetek, ezek pedig tönkretették az archaikus technikával épült házakat. Vidéki falvakban járva például gyakran látni olyat, hogy a vályogház közvetlen közelébe körbe betonjárdát húztak fel. A beavatkozás egy felújítás idején jó ötletnek tűnhetett, hiszen így az időjárási viszonyoktól függetlenül körbejárható a ház, ugyanakkor ezzel sikerült elzárni a pára útvonalát is, és így tényleg vizesedni kezdhettek a falak.

Hasonló elhibázott beavatkozásokra számtalan példát lehet találni, és ezek miatt sok vályogház tényleg rossz állapotú, dohos, penészes otthon lett. Ennek egyenes következménye volt, hogy aki megengedhette magának, menekült ezekből az épületekből, és így a vályogházak egyre inkább a szegényebb rétegek otthonaivá váltak. Ezzel együtt a vályogházak még mindig jelentős részét teszik ki a hazai ingatlanállománynak: a legutóbbi tervezett népszámlálás a járvány miatt elmaradt , de Bihari Ádám a 2011-es teljes népszámlálás, illetve a 2016-is mikrocenzus adatai alapján beszélt arról, hogy mintegy félmillió lakott vályogház lehet az országban, melyben a magyar lakosság közel 15 százaléka élhet.

És tény, hogy a leginkább hátrányosabb helyzetű régiókban felülreprezentált a vályogházban lakók aránya, de közben látni azt is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőtt azok a száma, akik tudatosan költöztek vályogba. A városokból vidéki kistelepülésekre költöző, jobb módú/értelmiségi rétegeknél is látni, hogy vannak köztük, akik már kifejezetten keresik a vályogházakat.

Ez elsősorban még nem magyar jelenség: Európa-szerte látni példákat arra, hogy egyre felkapottabbá válnak a természetes anyagokból épített épületek. Bihari szerint ezt a trendet nemcsak a zöld megfontolások hajtják előre, hanem egyre többen vannak, akik egészségügyi szempontból is odafigyelnek arra, hogy hol laknak. A beteg épület szindróma (SBS) egy évtizedek óta ismert tünetegyüttes, melynek lényegi, de nem túl meglepő felismerése, hogy rengeteget számít, hogy az otthonunk, ahol időnk jelentős részét töltjük, milyen anyagokból épült, és milyen viszonyokat teremt a számunkra.

„A szervezetünk sok tízezer éven át úgy fejlődött, hogy alkalmazkodott a természeti környezet dinamikáihoz. Nem ilyen statikus klímaviszonyokban éltünk, mint amik most vesznek körbe minket, ahogy klímás lakásból beülünk a klímás autóba, és bemegyünk a klímás irodába. Ugyanaz a páratartalom és hőfok van mindenhol, ez tönkreteszi a szervezetet. Míg a dinamika jót tesz neki, és ezt a vályogház le tudja követni” – mondta erről.

És bár már érezhetően elindult némi változás, de ezekre a szempontokra még mindig nem jut itthon elég figyelem: mint Bihari mesélte, egy Németországban is dolgozó mesterember mondta neki nemrég, hogy a magyar kivitelezők még mindig szerelik fel azokat a műanyag hőszigetelőket, amiket a németek már 20 éve tömegesen cseréltettek le természetes anyagokra.

Az interjú napján Bihari kollégáival épp Mezőberénybe tartott, ahol egy régi vályogházat újítanak fel, ami majd a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tájháza lesz. Ez a házfelújítás is komoly kihívást jelent a számukra, és épp azért van annyira rossz állapotban az épület, mert hosszú éveken át szakszerűtlenül nyúltak hozzá.

Amikor egy vályogház felújítását tervezik, általában azt szokták mondani a megbízónak, hogy nézzen úgy erre a házra, mint aminek állnak a falai, megvannak a nyílásáthidalók, és időnként még a födém is használható. De minden mást, azaz a fedélszéket, a vakolatot, a padlóréteget és a nyílászárókat szinte mindig ki kell cserélni. De Bihari ezzel együtt még mindig azt gondolja, hogy jobb felújítani egy házat, mint felhúzni egy újat:

„Azt szoktuk mondani, hogy a leginkább ökologikus építés a nem-építés. Mi mindig minden új négyzetméterről megpróbáljuk lebeszélni a megbízóinkat. Ebben a gazdasági környezetben és az elszállt árak mellett ez egyre könnyebb” – teszi hozzá félig nevetve.

De az idézett alapelvet elsősorban persze nem a borús gazdasági kilátások, hanem a fenntarthatóság igénye mozgatja: rengeteg megmenthető ház van még az országban, és ezek helyreállítása sokkal kevesebb erőforrást igényel, mint új épületek felhúzása. Igaz, a felújítás még mindig sokszor költségesebb, mint egy új ház építése. Szerinte egyszerűen azért, mert a felújítás jobban igényli az odafigyelést. A CSOK bevezetése óta különösen látni, hogy az építőipar hogyan önti ki magából az egyentervezésű, panelekből összerakható újépítésű házakat. És persze, egy felújításnál az alapanyagköltségek egy részét meg lehet spórolni, viszont a szakértői munka több lehet.

A költségekkel kapcsolatban Bihari arról beszélt, hogy mindig azt szokta mondani, egy építkezés díját nem az határozza meg, hogy miből építkeznek, hanem hogy milyen minőségben: egy ház teljes költségvolumenének nagyjából 15 százalékát teszik ki a falak és a vakolat, ha ezen a 15 százalékon belül egy tétel 10-20 százalékkal olcsóbb vagy drágább, az még nem módosítja jelentősen az összköltséget. Épp ezért szerinte a minőség az, amit meg kell fizetni: hogy mi az a munka, amiért garanciát is vállal a kivitelező.

„Amivel nem tudunk versenyezni, azok a hungarocelből és műanyaglemezekből összeácsolt könnyűszerkezetes épületek. De mi nem is akarunk ezekkel, hanem a konvencionális anyagokbóél épült, jó minőségű házakkal” – teszi ehhez hozzá.

A passzívháztól a vályogig

Bihari Ádám még középiskolásként kezdett el a fenntarthatóság kérdésével foglalkozni. Mint meséli, élénken emlékszik arra, amikor hirtelen betört a boltokba a rengeteg PET-palack, ők is elkezdték így hordani haza az ásványvizet, hiába folyt ásványvíz minőségű víz a csapból Kecskeméten. És mivel a szelektív hulladékgyűjtés nem nagyon létezett még akkor, a rengeteg műanyag ment a kukába, ez pedig rettentően zavarta.

Bihari Ádám

Ezért amikor felvették az építész szakra, biztos volt már benne, hogy a fenntartható építészeti megoldásokkal akar foglalkozni. Így akadt rá elsőként a passzívházakra: belevetette magát a témába, rengeteget olvasott róluk, eseményekre járt, azt hitte, megtalálta, amit keresett. Mígnem egy órán a tanára, Lányi Erzsébet el nem kezdett beszélni nekik arról, hogy rendben van, hogy a passzívház a használati élettartama során energiatakarékos, de érdemes azt is megvizsgálni, hogy mennyi már beépített energia van benne (azaz mennyi energiára volt szükség ahhoz, hogy létrehozzák és elszállítsák az elemeit), valamint azt is, hogy amikor vége az élettartamának (egy lakóházat általában 50 éves élettartamra terveznek), akkor mennyi hulladék marad utána.

„Ez hatalmas felismerés volt a számomra, pont ez volt az, amit el akartam kerülni. Ő irányította a figyelmünket a régi magyar építészet felé, amiről ma már azt gondolom, hogy az egyetlen kompromisszumok nélküli, ténylegesen fenntartható építészet” – mondja erről, de hozzáteszi azt is, hogy ők nem úgy gondolnak a vályogházra és a hagyományos magyar építészetre, mint valami „vissza a múltba” projektre: „Mi a természetes anyagokra úgy tekintünk, mint kortárs, modern építőanyagokra, amivel mindent meg lehet csinálni, amit a konvencionális építőanyagokkal.”

Legalábbis egy lakóépület szintjén, teszi hozzá, mert a többemeletes házak ügye már neccesebb. De azért ilyesmire is látni példát Európában: Franciaországban és Németországban vannak már 4-5 emeletes vertfalú házak, és terjed a hagyományos faépítészet is, amikor a többemeletes épület tartószerkezetét építik fából, és valamilyen természetes anyagot használnak kitöltőszerkezetnek.

A leggyakoribb tévhit: a vályog jó hőszigetelő

Sokan ismerik azt a mondást, hogy vályogház nyáron hűt, télen fűt, és emiatt sokan gondolják azt is, hogy a vályog jó hőszigetelő, de ez egyáltalán nincs így. Mint Bihari összefoglalta, minden olyan szerkezet, melynek nagy a térfogatsúlya, az jó hővezető, azaz egyben rossz hőszigetelő. És míg a vályognak 1500-1800 kg/m3 körül van a térfogatsúlya, addig a hőszigetelőként használt anyagoké 200-300 kg/m3 között mozog, azaz egészen más ligában mozognak.

Épp ezért van, hogy a vályogházak rendre rosszul szerepelnek a különféle energetikai elemzésekben, hiszen azokban fontos szempont a hőszigetelés minősége. Pár éve például végigsöpört a magyar sajtón egy minisztériumi háttéranyag híre, amiben éppen azzal érveltek a szerzők, hogy többek között a vályog rossz energetikai tulajdonságai miatt nem érdemes támogatni a vályogházak felújítását. Abból a háttéranyagból aztán nem született semmiféle kormányzati döntés, ám Bihari szerint a vályogházakkal kapcsolatban felhozott kritikák között akadt, ami jogos volt, például a hőszigeteléssel kapcsolatban.

De a hőszigetelés csak az egyik eleme egy épület hőtechnikai tulajdonságainak: számít a hőtároló tömege és a páragazdálkodó képessége is. Ebből a három kategóriából áll össze a hőérzet, és e utóbbi két kategóriában nem nagyon akad párja a vályognak. Épp erre hivatkozva szokta is mondani a megrendelőknek, hogy egy vályogházba nem kell klíma. „A gépészek majd biztos megharagszanak rám, amiért rontom a piacukat, de feleslegesnek tartom azt a rengeteg gépészetet, ami egy családi házba ma bekerül. Egyes új házakban nagyobbak ma már a gépészeti helyiségek, mint régen a szobám volt” – mondja erről.

Az azonban tény, hogy a vályog könnyebben engedi ki a hőt más falazatokhoz képest, ezért Bihariék mindig azt javasolják, hogy a régi vályogházakat igenis érdemes szigetelni, csak nem a műanyag szigetelőanyagokkal, melyek megfojtanák az épületet, hanem páraáteresztő hőszigeteléssel. Erre ma már számos természetes megoldást ismerni, ők is fejlesztenek egy szalmahőszigetelést, amit ugyanolyan táblaméretben tudnak szállítani, és ugyanazokkal a rögzítőelemekkel lehet behelyezni, mint a jól ismert műanyag szigetelőlapokat.

És épp ez az egyik olyan terület, ami miatt Bihari nagy üzleti potenciált is lát a vályogban: az interjú során többször is elmondta, hogy jelentős ambíciókkal vágtak bele ebbe a projektbe, és hosszabb távon a hazai bázisú, önfenntartó építőanyag-gyártás beindítását szeretnék elérni.

„Itt ülünk Magyarországon egy hatalmas építőanyag-ásványi vagyonon, olyan mennyiségű agyagkészletünk van, amivel életünk végig építkezhetnénk. A mezőgazdaság melléktermékeként pedig rengeteg szalma, kender áll rendelkezésre, ezek is mind építőipari nyersanyagok lehetnének, és közben rengeteg innováció zajlik a hazai egyetemi laborokban, melyek mind arra várnak, hogy végre kitörhessenek onnan” – mondja erről.

Épp az elszálló árak és az akadozó ellátási láncok miatt is gondolja úgy, hogy nagy lehetőségek rejlenek a hazai alapanyaggyártásban. Csakhogy míg alapanyag és innováció sok van itthon, a tőke hiányzik. Mert egy-egy ház felújítását persze meg tudják csinálni, de ahhoz, hogy az alapanyagok nagyobb léptékben is rendelkezésre álljanak, ezzel pedig megfizethetőbbek is legyenek, termékfejlesztésre lenne szükség, és a megfelelő szabványosítással, minősítésekkel, gyártósor-fejlesztéssel máris több száz millió forintos tételeknél járunk.

Ezért folyamatosan keresnek befektetőket, illetve remélik, hogy célzott állami támogatások megpályázására is lesz esélyük. Ezzel alternatíváját is akarják kínálni annak, amit jelenleg elsősorban a CSOK miatt látni: hogy az állam önti a pénzt az újépítésű házakba, melyek egy jelentős része külföldről behozott, hatalmas beépített energiatartalommal és karbonlábnyommal rendelkező, nem természetes alapanyagú elemekből épül fel.

Kollektív tudás helyett szabályok

A 20. század közepétől kezdve, párhuzamosan azzal, ahogy az építéskultúra visszaszorult, és bejöttek az építőipar szabványosított, előre gyártott elemei, az építkezés egyre jobban szabályzott területté vált: mindenki ugyanazokból az elemekből építkezik, kötött szabályok szerint.

Bihari Ádám szerint erre a szabályozói fordulatra szükség is volt, hiszen eltűnt a korábbi kollektív tudás, és nem sok jó származott volna abból, ha az emberek enélkül próbáltak volna meg kedvükre összevissza építkezni. De a szabályozás következménye lett az is, hogy a kevésbé szem előtt lévő megoldásokra néha túlbonyolított, nem életszerű elvárásokat húztak rá. Szerintük ez történt a vályoggal is: nem azért, mert a jelenleg hatályos építési szabályok megalkotói annak idején rossz szemmel néztek volna a vályogra, egyszerűen csak nem ismerték eléggé, nem mélyedtek el benne, és ez ahhoz vezetett, hogy túlszabályozták ezt a területet.

Így ma ugyan jogszerűen lehet vályogból építkezni Magyarországon, de több olyan kiegészítő lépésre is szükség van hozzá, melyeket a „normálisnak” tekintett építkezések során nem várnak el a tervezőktől és a kivitelezőktől. A most készülő tanulmányuk egyik célja így éppen az, hogy a döntéshozókat meggyőzzék arról, érdemes egyszerűsíteni a szabályozást.

„A célunk az, hogy ez egy élhető, választható, szerethető alternatíva legyen a magyar építtetők számára, ne annak legyünk kiszolgáltatva, hogy csak a messziről behozott műanyag termékek közül válogathatunk a tüzépen” – mondja Bihari Ádám.

Persze az alapanyag nem minden: kellenek a szakemberek is, akik fel tudnak építeni vagy újítani megfelelő minőségben egy vályogházat. És ebből egyelőre nem állunk jól: Bihari elmondása szerint a saját vállalkozásukon túl ő két kezén meg tudja számolni, hány csapatot ismer itthon, akiket most tudna ajánlani valakinek, aki vályogházprojektben gondolkozik.

Egy normális építőipari mesterembert amúgy nagyon könnyű átképezni, egy falazásnál vagy vakolásnál szinte teljesen ugyanazok a mozdulatok és a technikák, csak az anyagok működnek kicsit másképp. És látni azt is, hogy létezik jól fizető kereslet erre a munkára, megéri ezt most kitanulni.

A kivitelezőcégük tavaly Magyarország egyik leggazdagabb emberének budai ingatlanjában vitt fel a falakra vályogvakolatot. Bár a megrendelő nevét a szerződés részletei miatt nem árulhatta el, de azt igen, hogy annak az ingatlannak a felújítási terveit egy francia belsőépítész iroda készítette, és vélhetően épp azért eshetett a választásuk a vályogra, mert Franciaországban ez ma már magától értetődőbbnek számít, mint itthon.

Bihari ugyanakkor arra számít, hogy egyre több hasonló, high-end megrendelőjük lesz, ezzel pedig több lehetőségük kutatás-fejlesztésre és termékfejlesztésre. De elmondása szerint emellett végig kiemelt céljuk marad az is, hogy ezek az ismeretek és technológiák minél több mindenki számára elérhetővé váljanak. 2019-ben alakult meg a Környezettudatos Építők Szervezete, melynek jelenleg Bihari az elnöke, és melynek célja, hogy ezt a fajta tudást minél több helyre elvigyék, és hogy minél több vályoggal és egyéb természetes építőanyagokkal építő mestert képezzenek ki.

Emellett szerveznek egy öko építőanyag expót és regionális fesztivált is Regio Earth néven, augusztus 18. és 21. között a Somogy megyei Tengődön. Bihari első munkahelye egy franciaországi vályogkutató-központ volt, és ott látta, hogy hogyan lehet bemutatni ezeket a technikákat úgy, hogy abból ne csak egy sokadik unalmas konferencia legyen. Ezt a szemléletet emelték át ők is a Regio Earth sorozatába, ahol a szakmai előadások mellett konkrét építkezések is zajlanak majd: például ott lesz a kontinens első vályogház 3D-nyomtatójából egy példány, amit egy olasz cég gyárt, emellett pedig gépesített döngölővel fognak majd vert designfalazatot építeni.