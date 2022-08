Rengeteg lehetséges gyermekbénulásos esetre figyelmeztetettek Amerikában

A múlt hónapban derült ki, hogy lebénult egy oltatlan férfi New York államban, miután megfertőződött a vírussal. Egyelőre vizsgálják, hogy az eset összekapcsolható-e a Londonban illetve az Izraelben talált esetekkel. Júniusban jelentették, hogy poliovírust mutattak ki londoni szennyvízmintákban, miközben a betegség az Egyesült Királyságban 2003-ra gyakorlatilag teljesen eltűnt.

Egy New York állambeli egészségügyi tisztviselő szerint több száz, de akár több ezer nem diagnosztizált gyermekbénulásos eset is lehet. Dr. Patricia Schnabel Ruppert szerint ha bénulásos esetet látunk, akkor „nem csak egy gyermekbénulásos esetről van szó”, miután a bénulásos polio előfordulása kevesebb mint egy százalék. Elmondása szerint „a legtöbb eset tünetmentes vagy enyhe tünetekkel jár, így gyakran észre sem veszik a betegséget”. Vagyis úgy gondolja, hogy „több száz, de több ezer” megbetegedés is történhetett, mielőtt regisztrálták a most talált bénulásos esetet.

A mostani esetek után figyelmeztették az országokat, hogy növeljék az oltási arányt, mert előfordulhat, hogy a vírus mutálódik, rossz higiéniai körülmények között pedig átterjed olyanokra, akik nincsenek beoltva ellene. (BBC)