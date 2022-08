A szexuális zaklatástól a hidzsábig - A szégyen kultúrája ellen küzd Rana Alamuddin libanoni színésznő

- mondja ebben a CNN-nek forgatott exkluzív videóban Rana Alamuddin libanoni színésznő, aki itthon leginkább a Szex és New York 2-ből lehet ismerős.

Alamuddin még 2019-ben indította a Bayneh W Baynek (köztem és közted) online platformot, amivel elsősorban közel-keleti kultúrákból származó nőket akart megszólítani. Az #iforgivemyself kampány - amihez a videó is készült - célja, hogy felhívja a figyelmet a kódolt bűntudatra, szégyenérzetre és a társadalmi elvárásokra, amil a közel-keleti nőkre nehezednek a szexualitásuk megélésével, a mentális betegségekkel, a tradicionálistól eltérő nemi- vagy anyai szerepekkel, vagy a testi fogyatékosságokkal kapcsolatban.

Actress Rana Alamuddin fights guilt and shame culture in the Middle East – https://t.co/wzUtzl0IIL pic.twitter.com/w36Y1uEYWE