A tanárok bérrendezését ígérte a kormány az Európai Bizottságnak

Jelentős pedagógus bérrendezést ígért a magyar kormány az Európai Bizottságnak benyújtott, 2021-2027 időszakra vonatkozó „Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz” nevű stratégiában. A Népszava cikke szerint a kormány ebben a dokumentumban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy

2028-ra a pedagógusok átlagbére elérje a magyar diplomás átlagbér 80 százalékát. Erre 978,7 millió eurót, vagyis nagyjából 400 milliárd forintot szánna a kormány, uniós forrásokból. A kormány azt is vállalná, hogy legalább 2029-ig inflációkövetővé tenné a pedagógusbéreket. A hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok pedig többletjuttatást is kapnának a terv szerint, amivel a diplomás átlagbér 80 százaléka fölé is emelkedne a fizetésük.

Fotó: Kiss Bence/444

A stratégiában a kormány lényegében elismeri, hogy a magyar tanárfizetések jelentősen elmaradnak az európai átlaghoz képest. Az EU-ban a tanárok általában a diplomás átlagbér 80-90 százalékát keresik, Magyarországon az arány 2020-ban 63,6 százalék volt. Ezzel a magyar tanárok fizetése az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.

Azt is írják az anyagban, hogy a tanárok utánpótlásának egyik nagy problémája a versenyképes fizetések hiánya. Az uniós forrásokért cserébe beígért intézkedésektől a kormány azt reméli, hogy 2029-ig átlagosan öt százalékkal emelkedik a pedagógusképzésbe jelentkező hallgatók és a pályakezdőként elhelyezkedő pedagógusok aránya.

A kormány a saját, 2013-ban bevezetett életpályamodelljével szemben is kritikus: a modell alapján nagyon sok idő kell ahhoz, hogy egy tanár elérjen egy olyan fizetési fokozatot, amiből meg lehet élni. A legmagasabb fizetési fokozat eléréséhez a jelenlegi rendszerben 42 éves tanári karrierre van szükség, amit sokan nem érnek el, akik pedig igen, azok csak nagyon rövid ideig kapják nyugdíjazás előtt a magasabb fizetést.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás a Népszavának azt nyilatkozta a kormányzati tervekről, hogy azok jó kiindulópontot jelenthetnek, de túl messze vannak a céldátumok. Totyik szerint a bérfejlesztés célkitűzéseit 2026-ig, vagyis a mostani kormányzati ciklus végéig kellene teljesíteni, és azt rögtön egy nagyobb arányú béremeléssel kellene kezdeni, másként „alig lesz valaki, aki ezen a pályán marad."