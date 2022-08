Forma-1-es Ferrarit szpottoltak egy cseh autópályán

2004-esnek látszó Ferrari Forma-1-es autó bukkant fel egy cseh autópályán.

A cseh iDNES TV egyik nézője szúrta ki, és videózta le a járgányt, aminek természetesen semmi keresnivalója nincs autópályán – ezek a gépek nem felelnek meg a közúti használatra vonatkozó előírásoknak, csak versenypályákon és zárt pályákon szabad vezetni őket.

Nem ez az első alkalom, hogy autópályán felbukkan ez az F1-es autó – néhány évvel ezelőtt már szpottolták ugyanezt a piros Ferrarit a D4-es autópályán Příbram és Dobříš között.

A cseh rendőrség akkor segítséget kért a sofőr felkutatásához, és ez sikerült is, de a 45 éves férfi megúszta a büntetést, mivel a rajta lévő sisaknak köszönhetően nem volt egyértelműen azonosítható. Akár egy évre is eltilthatták volna az autó használatától, és több tízezer dolláros bírságot is kockáztatott.

Ha ez tényleg egy 2004-es modell, mint azt a motor1.com szakírói valószínűsítik, akkor ez pont olyan autó, mint amit Michael Schumacher is használt.

Az autó a 7-es számot viseli, ami utalhat Schumacher világbajnoki címeinek számára is – az utolsót épp 2004-ben nyerte. (motor1.com)