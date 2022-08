Majomhimlős kutyát találtak Franciaországban

A majomhimlővel fertőzött gazdák átadták a betegséget a kutyájuknak, írja a Live Science. Ez az első dokumentált alkalom, hogy emberről háziállatra terjedt a betegség.

„Ez több szempontból is új, de nem meglepő információ. Már eddig is figyeltük a hasonló eseteket" - mondta Rosamund Lewis, az Egészségügyi Világszervezet majomhimlővel foglalkozó vezetője. Azt is mondta, jelenleg nem ismert, hogy egy fertőzött kutya képes-e visszaadni a majomhimlő vírusát az embereknek.

Az érintett férfiak egy háztartásban, de nyitott kapcsolatban élnek. A majomhimlő tünetei - kiütések, fáradtság, fejfájás és láz - körülbelül hat nappal azután jelentkeztek náluk, hogy más emberekkel szexeltek, írják a The Lancet folyóiratban.

Tizenkét nappal azután, hogy a két férfi elkapta a majomhimlőt, 4 éves olasz agaruk bőrén és nyálkahártyáján több elváltozás alakult ki. Többek között nagy, gennyes pattanások a hasán és fekély a végbélnyílásán. A kutya tesztje pozitív lett majomhimlőre, és a genetikai elemzés kimutatta, hogy az egyik férfit megfertőző vírus pontosan megegyezik az agarat megfertőző vírussal. A kutya a férfiakkal egy ágyban aludt, de miután jelentkeztek a tünetek, vigyáztak arra, hogy az agár ne érintkezzen emberekkel vagy más állatokkal.

Az amerikai betegségellenőrzési (CDC) központ augusztus 12-i ajánlásában hívta fel a figyelmet, hogy a kutyák is megfertőződhetnek majomhimlővel. Itt számos más állatot is felsorolnak, amelyekről ismert, hogy fogékonyak a majomhimlőre, például a mókusok, a csincsillák és a sünök is.

A Live Science kiemeli, hogy a majomhimlőjárvány kitörése óta a fertőzéses esetek nagymértékben koncentrálódtak a férfiakkal közösülő férfiak körében, de ez nem azt jelzi, hogy a vírus kizárólag szexuális úton terjed, vagy hogy a férfiakkal közösülő férfiak különösen hajlamosak lennének a betegségre. A majomhimlő nem nemi betegség, bárki elkaphatja, akár úgy is, hogy olyan felülettel vagy anyaggal érintkezik, amin megtalálhatók a fertőzött személy testnedvei.