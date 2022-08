Iskolai menzával, halkonzervvel, gyerekcipővel és lottózással kicselezhető az infláció

A havi megélhetési költségek egyre magasabbak Magyarországon, a KSH szerint júliusban a fogyasztói árak átlagosan 13,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszerek ára pedig tavaly júliushoz viszonyítva 27 százalékkal emelkedett. A hivatal azonban több száz árat követ, azoknak különböző a súlyozása az inflációs kosárban. Alaposabban átnéztük, hogy

melyek azok a termékek, szolgáltatások, amelynek az ára relatíve nem is lett olyan sokkal drágább,

így ha csak ezeket vásárolnánk, akkor könnyebb lenne az élet.

Például eleve az a legjobb megoldás, ha iskolai vagy óvodai étkezésre fizetünk be. A KSH kosárában a házon kívüli étkezés 5 százalékos súlyozással szerepel, és összességében 20,8 százalékkal mentek fel az árak, de míg egy éttermi számla 20 százalékkal lett drágább, az óvodai vagy iskolai étkezés csak 1,8-2,7 százalékkal kerül most többe, mint egy éve. Ősztől persze ez is drágulni fog. „Az eddigi 800-900 forint helyett körülbelül egy százassal kerül majd többe egy gyermek napi ebédje a közoktatásban ősztől” - írta a Világgazdaság a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének közlése alapján.

Jelenleg egy kisebb-közepesebb bevásárlás 6-26 ezer forint között ingadozik, itt sokkal nehezebb spórolni, mert alapvetően minden sokkal drágább lett, leszámítva persze a hatósági áras cukrot és étolajat, amelyek így csak 7-8 százalékkal kerülnek többe, mint tavaly nyáron (a hatósági áras termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál). A marhahús és a baromfi nagyon drága, ellenben a KSH szerint a sertés csak 14 százalékot drágult, és halkonzervre is relatíve megéri átszokni, mert csak 15 százalékkal növekedett az ára. A köretek közül a rizs és a tészta teljesen felejtős, ellenben miután elképesztően nagyot drágult a krumpli január környékén, mostanra viszonylag kidrágulta magát és csak 11 százalékkal kerül többe. Közben a fűszerek ára is az egekbe szökött.

A sör és a bor csak az augusztus 20-i ünnepségen lesz olcsó, de az energiaválság és az ukrán háború után július elsejétől jövedéki adóemelés is sújtja a söripart, ami további áremelkedést okoz, így az alkohol garantáltan még sokkal drágább lesz a jövőben.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A ruházkodási cikkek csak 4 százalékát teszik ki a KSH inflációs kosarának, de mindenképpen lefelé húzzák az infláció átlagát, hiszen például a női felsőruházat 2 százalékkal, a gyerekcipő pedig csak 2,5 százalékkal lett drágább. Az IKEA minden hétvégén tömve van, holott a statisztika szerint a bútorok 18-20 százalékkal drágultak. Alaposan át kell gondolni, hogy a jövőben milyen eszközzel akarunk eljutni A pontból B pontba: a motor tartja leginkább az árát, csak 8 százalék a plusz, ellenben a kocsi és a bicikli inkább a 20 százalékhoz van közelebb. A gyaloglás viszont ingyenes egyelőre. A tartós cuccok közül nagyon megéri még számítógépet vagy fényképezőt venni, a nagy verseny miatt gyakorlatilag stagnál az áruk.

A hatósági áras benzin és a rezsicsökkentés is lefele húzták eddig az inflációt, augusztustól viszont már csak az átlagfogyasztókra vonatkozik a rezsicsökkentés, így a jövőben részben kimegy ez a trükközés az inflációból és a hatósági üzemanyag is egyre kevesebbeknek jár. A szolgáltatások közül pedig a szerencsejátékot lehet ajánlani, mert csak 0,9 százalékos a drágulás. A lottó ára 2020 eleje óta 300 forint, egyedül az Eurojackpot árát kellett emelnie a Szerencsejáték Zrt.-nek a gyenge forint miatt.