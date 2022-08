Korai még spekulálni, mi motiválhatta az albániai fegyvergyárba betörőket

Vizsgálják az albán hatóságok azt a szombat esti betörést, mely során két orosz és egy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe egy fegyvergyárban, illetve a közelében. A védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a Gramsh fegyvergyárat őrző két katona könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor őrizetbe próbált venni egy 24 éves orosz állampolgárt, aki erre idegbénító szert spriccelt rájuk.

Niko Peleshi (b) a kórházban kereste fel a szombat esti fegyvergyári betörők elfogása során megsérült két katonát. Itt éppen Aldo Bici vállát lapogatja. Fotó: HANDOUT/AFP

A gyanúsított fényképeket próbált készíteni a gyár területén. Nem sokkal ezután a gyár közelében egy 33 éves orosz nőt és egy 25 éves ukrán férfit is őrizetbe vettek.

Azt egyelőre még nem lehet megmondani, hogy mi volt az indítékuk, mondta Niko Peleshi védelmi miniszter, aki azért 'geopolitikai összefüggéseket" emlegerett. "A szélesebb regionális összefüggések, geopolitikai összefüggések tekintetében ezt azért nem lehet szimplán hétköznapi incidensnek tekinteni, de nem szabad elsietnünk a következtetéseket" - mondta vasárnap, miután a kórházban felkereste a sérült katonákat.

Niko Peleshi (j) a fegyvergyári betörés másik sérültjével, Ardian Xhakával a tirannai kórházban. Fotó: HANDOUT/AFP

Edi Rama miniszterelnök szombaton kémvádakat emlegetett, de nem közölt részleteket. A tiranai sajtó értesülései szerint a letartóztatottak valójában bloggerek, akik gyakran kerestek fel elhagyott katonai bázisokat és gyártelepeket idegen országokban. Peleshi erre azt felelte, hogy a nyomozás majd kideríti, hogy valóban bloggerek-e, és hogy mi volt az indítékuk.

A Gramsh gyárban amúgy a kommunizmus éveiben Kalasnyikovokat gyártottak szovjet licensz alapján. Hogy most mit gyártanak itt, az a védelmi minisztérium honlapja alapján nem világos, ott csak annyit írnak, hogy a gyár a fegyveriparnak nyújt termelési szolgáltatást. (Via The Guardian)