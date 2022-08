Napi 10-12 órában, építkezéseken dolgoztatott tinédzsereket két ócsai férfi

A Pest megyei rendőrök egy ócsai házból állították elő azt a két férfit, akik tinédzsereket dolgoztattak napi 10-12 órában alacsony bérért.

A rendőrséget egy 15 éves gyerek szülei értesítették, miután a fiú 2022 júliusában otthagyta ócsai szálláshelyét, és elmondta, hogy ott miket élt át. A fiú nem sokkal korábban ment több, hasonló korú társával kelet-magyarországi lakóhelyéről Ócsára.

A rendőrség közleménye szerint „a szegény sorsú, sokszor mélyszegénységben élő, kiszolgáltatott fiatalok számára csábító ajánlat volt az átlagosnál egyébként jóval alacsonyabb bér, így önként vállalták az ország másik felébe utazást és munkavégzést”.

A hét hat napján 10-12 órát dolgoztatták őket vidéki és fővárosi építkezéseken, a nehéz fizikai munkáért kéthetente kb. 90 ezer forintot kaptak, szállásuk egy korábban háziállatok tartására készült, igénytelen, koszos és összetákolt melléképítményben volt.

Munkaszerződésük nem volt, ahogy pihenőidejük sem, ellátásukról pedig maguknak kellett gondoskodniuk. Egyszerre 10-15 gyerek zsúfolódott össze a szálláshelyen, ahová az 58 éves építési vállalkozó, valamint a brigádvezetőnek kinevezett 23 éves társa utaztatták az ország keleti megyéiből verbuvált 18 év alatti gyerekeket.

A rendőrök augusztus 15-én fogták el egy ócsai házban az 58 éves N. Tibort és a 24 éves Sz. Ákost. A rendőrség közleménye szerint az ott talált 13 gyerek „nem igazán értette a történteket”, mert „munkavégzésüket, fizetségüket nem kifogásolták”, és „mostani helyzetükben, ellátásukban nem láttak problémát”. A gyerekek elmondása szerint „ők letolták a napi 10-12 órát, bért is kaptak, aludni is tudtak valahol – sokuk az otthoninál is komfortosabb körülmények között”. Pedig a jog szerint kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva, rendszeres haszonszerzés érdekében vették rá őket munkavégzésre.

Az őrizetbe vett N. Tibor vallomást nem tett, panaszt tett viszont a gyanúsítás, az őrizetbe vétel és a lefoglalás ellen. A két férfit emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsították meg. Velük szemben a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le. (police.hu)