A klímaváltozás hatására egyre több lesz a porral behurcolt kórokozó

Az éghajlatváltozás hatására új, a szervezet számára eddig ismeretlen allergének és kórokozók jelennek meg, melyek az egészséges légző- és keringési rendszert is károsíthatják, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A magasabb porkoncentráció hosszabb távon önmagában is káros, és a több, porral „utazó” kórokozóval szemben egyelőre nincs védettségünk.



„A megnövekedett porkoncentráció önmagában is okozhat légzőszervi irritációt” – mondja dr. Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója. Az egyébként egészségesek is rendszerint torokkaparásról, köhögésről számolnak, az allergiások pedig a meglévő panaszaik romlásáról - tette hozzá.

Müller szerint szerencsésebb ekkor a szabadtéren végzett tevékenységeket kerülni, zárt térben légtisztító berendezést üzemeltetni, és a maszkviselés is ajánlott. A szellőztetést célszerű a hajnali vagy késő esti órákra időzíteni. „A tüdő sokat kibír, a légzőrendszer a 2,5 mikronnál nagyobb méretű részecskék zömét kiszűri. Azonban huzamosabb kitettség és a PM2,5 (2,5 mikron alatti) koncentráció növekedése, amit a Magyarországon is már több alkalommal megjelenő, szaharai porvihar hatására tapasztalhattunk, hosszú távon krónikus tüdőbetegség kialakulásához vezethet.”

A szaharai pornapok tüdőbetegségekre gyakorolt hatását a sivatagos területekhez közelebb fekvő Kanári-szigeteken vizsgálták korábban. Azokon a napokon, amikor a koncentráció nagymértékű növekedését észlelték, az ismert tüdőbetegeknél a kórházba kerülés kockázata is nőtt.

Hasonlóképp az erdőtüzek hatására megemelkedett PM2,5 részecske-koncentráció rontotta az asztmás betegek tüneteit, akik szintén gyakrabban szorultak kórházi kezelésre.



„Ilyenkor javasolt a déli órákban kerülni a szabadban tartózkodást. Ha ez nem megoldható, a megfelelő folyadékbevitel és a tüdőbetegek számára előírt inhalációs terápia rendszeres alkalmazása elengedhetetlen” – mondja dr. Erdélyi Tamás tüdőgyógyász szakorvosjelölt, aeroszolokkal foglalkozó PhD-hallgató.