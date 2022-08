Csepeli gyermekorvosok kezdeményezik, hogy enyhébb esetekben igazolhassa helyettük a hiányzást a szülő

A csepeli házi gyermekorvosok azt kérik az iskoláktól és a kormánytól, hogy a szülők több hiányzást igazolhassanak, például enyhébb betegség esetén és a gyógyulás után arról, hogy a gyermek újra közösségbe mehet - számolt be az ATV Híradója. Jelenleg ezt is a háziorvosnak kell igazolnia, pedig úgy vélik, ezekben az esetekben a szülő is dönthetne telefonos konzultációt követően. Az érvényben lévő szabályozás alapján a szülők csak 3-5 nap hiányzást igazolhatnak egy tanévben.

Orvos igazolást ad egy kisfiúnak. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke a csepeli háziorvosokkal együtt úgy döntött, hogy a változás elérésének érdekében nem állítanak ki többé ezekben az esetekben igazolást. A kezdeményezéshez csatlakozott több pomázi orvos, de más háziorvosok is, illetve mellé állt a Szülői Hang és a PDSZ is.



Az ATV megkeresésére az EMMI azt válaszolta, „nem várható el a szülőktől, hogy egészségügyi szaktudást igénylő döntést hozzanak, és bármilyen enyhének tűnő betegség esetén döntsenek arról, hogy mikor egészséges a gyermek, és mikor engedik újra a közösségbe, ahol esetleg aztán megfertőz másokat.”