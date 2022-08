Miért vinnél magaddal pénztárcát, ha már szinte mindenhol lehet mobillal fizetni?

A legtöbb fiatal számára a nyár az alkalmi munkák mellett a szórakozásról, fesztiválozásról és kikapcsolódásról szól.

Idén nyáron ellátogattunk a Gourmet Fesztiválra és az EFOTT-ra is, amik már hosszú évek óta készpénzmentesen működnek.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a fesztiválozók ragaszkodnak még a papírpénzhez a hétköznapokban, vagy átálltak már olyan új mobilfizetési megoldásokra, mint az Apple Pay?

Te mi mindent hordasz magaddal a pénztárcádban? Biztos van nálad is valamennyi papírpénz, esetleg egy kis apró a kávéautomatába. Bankkártya, személyi, jogsi, diákigazolvány? Kondibérlet, céges belépő, pontgyűjtő kártyák?

Egy ideális világban nem kellene ennyi mindent magunkkal cipelnünk, sőt, külön táska sem kellene a pénztárcánknak, hiszen a női nadrágoknak még rendes zsebe sincsen. Nem gyűlne össze minden nap végére fél marék aprópénz, és a kulcscsomónk is drasztikusan zsugorodhatna. Szerencsére a jövő a készpénzmentesség irányába mutat, ma már elég a mobilunkat és egy napszemüveget magunkkal vinni, ha fesztiválozni indulunk.

Magyarországon elsőként az OTP Banknál jelent meg az Apple Pay fizetési megoldása Mastercard kártyákra, amivel már a telefonunkkal vagy az okosóránkkal is tudunk fizetni minden kártya-elfogadóhelyen. A fesztiválozókat kérdezgetve egyre többen választják a mobilos fizetést, néhány egyszerű oknál fogva:

gyors és kényelmes, hiszen nem kell a pénztárcánkban kutakodni, a telefonunk mindig kéznél van,

biztonságos, PIN-kód helyett az ujjlenyomatunkkal vagy arcfelismeréssel is fizethetünk,

a bankkártyák mellé akár koncertbelépőket, repülőjegyeket és klubkártyákat is feltölthetünk az Apple Wallett-ba ahelyett, hogy a pénztárcánkat tömnénk meg még több kacattal.

Egy készpénzmentes fesztiválon persze könnyű olyanokat találni, akik inkább fizikai kártyával szeretnek fizetni. Ismerős érveket hallunk mellette: könnyű előkapni, kis helyen is elfér, és nem kell az apróval bajlódni. Amikor arról érdeklődünk, miért nem váltottak még mobilos fizetésre, a millennialokra jellemző halogatás mellett két gyakori indokot hallottunk: vagy a mobiljuk, vagy a bankjuk nem támogatja.

Nem lehet azonban akadály az OTP-s bankkártyák digitalizációja, ami pár egyszerű lépésben, percek alatt elvégezhető. Az EFOTT-on találkoztunk egy olyan fesztiválozóval is, aki a sátrában hagyta a kártyáját, ezért inkább a pultnál gyorsan beállította a mobilos fizetés lehetőségét. Az se baj, ha régebbi iPhone-od van, hiszen az Apple Pay iPhone 6-tól felfelé az összes modellel kompatibilis.

De mi van akkor, ha strandolni mennénk, és nem szívesen hagynánk a telefonunkat és a pénztárcánkat egy törölközővel letakarva a parton? Ideális megoldás lehet erre egy Apple Watch, ami amellett, hogy vízálló, ugyanúgy használható kártyás fizetésre, mint egy telefon, internetkapcsolat nélkül is. És mivel tavaly óta minden online pénztárgépet használó kereskedőnek kötelezően biztosítani kell valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget, szinte biztos, hogy fizethetünk az óránkkal is a sajtos-tejfölös lángosért. Sőt, nem csak fizikai boltokban használhatjuk így az okostelefonunkat, hanem akár webshopok applikációin keresztül is adhatunk le rendelést. Nem kell többet kézzel bepötyögnünk a bankkártyánk adatait, elég csupán a FaceID-vel jóváhagyni a vásárlást.

Mit hoz a jövő?

Ugyan a pénztárcák egyik funkcióját, a fizetést már könnyen kiválthatjuk a mobilunkkal, a hivatalos okmányokat egyelőre még magunknál kell tartanunk. Az Egyesült Államokban már van ahol digitálisan is, az Apple Wallet-ba feltöltve tudják használni a személyit és a jogosítványt, például a reptéri becsekkolási folyamat során. A technika és a biztonsági funkciók fejlődésével akár az is megtörténhet, hogy a jövőben végleg elbúcsúzhatunk mindenféle papírtól és kártyától, hiszen egy okoseszközzel sokkal megbízhatóbban igazolhatjuk majd a személyazonosságunkat.