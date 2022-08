Nagyatádon bezárják a múzeumot és az edzőtermet, de részlegesen egy óvodát is lezárnak a fűtési szezon idejére

„Bizonyos intézményeket bezárunk, és csak temperáló fűtést tartunk fenn, hogy ne menjenek tönkre a berendezések, ne vizesedjenek a falak. Így a fűtési szezonra bezárjuk a múzeumot, a művészeti galériát, a klubházat, az edzőtermet és az ifjúsági klubot. A könyvtár pedig csak heti egy nap lesz nyitva” – mondta Ormai István, Nagyatád független polgármestere a Népszavának.

A cikk szerint Nagyatádon emellett a vendéglátóhelyek és a hotelek egy része is bezár, négy szállóból csak egy marad nyitva. A Park Hotel havi gázszámlája a fűtési szezonban eddig 500-600 ezer forintra rúgott, jelen helyzetben viszont 3,5-4 millióra emelkedne. A hotel vezetője szerint hogy ezt kitermeljék, 30-35 ezer forintra kellene emelni a szobák árait az eddig 11,5 ezerről, ami Nagyatádon irreális.

A Népszava azt írja, a rezsinövelést megsínyli az ellátórendszer is: a hat óvodai egységből kettőre lakat kerül a fűtési szezonra, ami három csoportnyi gyereknek és családjaiknak jelent változást. A nyitva maradó önkormányzati intézményekben drasztikus takarékossági intézkedéseket vezetnek be, napi szinten ellenőrzik a hőmérsékletet, jelen állás szerint sehol sem lehet 20 foknál jobban felfűteni a helyiségeket. Ennél is hidegebb lesz a sportcsarnokban, amit nyitva tartanak, de azt csak temperáló fűtés mellett lehet használni, vagyis várhatóan 15 fok alatt marad a hőmérséklet.

A polgármester ehhez hozzátette, hogy mindezekkel nagyjából 130 millió forintot tudnak megspórolni, amivel még mindig marad 40 milliós pluszköltségük a gázon.