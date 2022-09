A Nébih bemutatja: Kebabhorror Siófokon

A Nébih videóiban sosem csalódnak azok, akik étel tematikájú soft horrorra vágynak. (A teljes filmográfia ezen a linken elérhető). A 2022-es őszi szezont ezúttal egy ütős darabbal nyitják. A helyszín Siófok, ahol nemrég egy keleti ételeket, a képek alapján főleg kebabot áruló étteremre csaptak le az élelmiszer-biztonsági ellenőrök. A nagy streamingszolgáltatók már magas minőségben készítenek el bármilyen rövid sorozatrészt is. A Nébih is tartaná ezt a tempót, úgyhogy ezúttal ún. aláfestő zenét használtak, ezzel is kidomborítva a vendéglátóipari egység keleti jellegét. És akkor íme a mű:

A csaknem másfél perces gusztustalanság amúgy 500 kg jelöletlen, nem nyomon követhető fagyasztott gyroshúst és több mint 120 kg jelöletlen, nem nyomon követhető fagyasztott birkahúst mutat be és azt, hogy a fekete mosogató helyiségben a mosogató feletti mennyezetről pereg a vakolat, a hűtőkamrák teteje poros, a helyiség oldalfalai koszosak voltak. További problémát jelentett, hogy a hűtőterekben eltérő higiéniai megítélésű élelmiszereket, így földesárut, készételt és tejterméket tároltak együtt, kitéve őket a szennyeződés veszélyének.

A Nébih a fenti, súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság továbbá 28 tétel, mindösszesen 790,49 kg nem nyomon követhető, lejárt minőségmegőrzési/fogyaszthatósági idejű élelmiszert vont ki a forgalomból, illetve felhasználásukat, forgalomba hozatalukat megtiltotta. A helyszín a Nébih közleményéből nem, csak az ezen a linken elérhető listáról derül ki, így az is, hogy szó sincs keleti származású tulajról. Az éttermet egy klasszikus magyar névvel rendelkező ember üzemeltette.