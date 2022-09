Fegyvert fogtak az argentin alelnökre a háza előtt

Cristina Fernandez de Kirchner, Argentína volt elnöke és jelenlegi alelnöke háza előtt üdvözölte támogatóit, amikor valaki a tömegben közvetlenül az arcába nyomott egy fegyvert. A fegyvert nem sütötték el és senki sem sérült meg, a rendőrség viszont letartóztatta a férfit, aki a gyanú szerint a fegyvert tartotta de Kirchner arcába. Sergio Massa argentin gazdasági miniszter „merényletkísérletnek” nevezte az esetet.

Cristina Fernandez de Kirchner ellen egyébként egy korrupciós per folyik, a fenti videón épp a bíróságról ért haza. Azzal vádolják, hogy 2007 és 2015 között, amikor elnök volt, közpénzeket csalt el. Ha elítélik, az ügyészek akár 12 és börtönbüntetést és a politikától való eltiltást is kérhetnek rá. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Az elmúlt napokban többen is töntettek de Kirchner háza előtt az ellene folyó per miatt. (BBC)