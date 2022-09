Tíz évig tartottak rabszolgaként egy férfit Nagykőrösön

Az elmúlt tíz évben gyakorlatilag rabszolgaként tartották azt a 29 éves férfit, aki tíz évvel ezelőtt vállalt munkát egy nagykőrösi családnál. A rendőrség közleménye szerint a férfi azt mondta, eleinte nem volt gond, de egy idő után korlátozták a mozgását. Bár nem zárták be és nem tartották fogva, a férfi „rettegett tőlük”, miután a 42 éves R. Ferenc rendszeresen megverte, éheztette és dolgoztatta.

Napi tízórányi fizikai munkát kellett végeznie, utána pedig házimunkát. Fizetséget nem kapott, csak esténként egy tányérnyi ételt. Tisztálkodási lehetőségeit is korlátozták, slaggal locsolva fürdették. A ház udvarán kellett aludnia, csak akkor engedték be az előszobába, ha esett az eső vagy nagyon hideg volt. A férfi testén több sérülés is keletkezett, miután többször megrúgták, megütötték, léccel, fadarabokkal és slaggal verték.

Többször is megpróbált megszökni, de mindig megtalálták, majd megverték. Legutolsó szökése után két napig bolyongott, végül öccse vette magához augusztus 4-én, aki 19 nappal később tett feljelentést. Azért vártak vele ennyit, mert féltek, miután hallották, hogy a család keresi a tőlük megszökött férfit.

A rendőrök augusztus 30-án hajnalban fogták el nagykőrösi otthonában R. Ferencet, aki mindent tagadott kihallgatásán. Azt állította, hogy senkit sem kényszerített munkára, dolgozójának pedig megfelelő lakhatási körülményeket biztosított, naponta háromszor etette, nem bántotta és nem korlátozta mozgásában.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberkereskedelem és kényszermunka miatt folytatja le a további eljárást az azóta letartóztatott R. Ferenc ellen.