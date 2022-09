Egy borfesztivál, ahol nemcsak magyar vagy francia, de amerikai borokat is kóstolhatsz

Szeptember 8. és 11. között ismét megrendezik a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivált, ahol számos újdonsággal, hihetetlen kínálattal és hatalmas területtel várják a borkedvelőket.

A Borfesztiválon soha ennyi nemzetközi márka nem jelent még meg, mint idén. Az itthon forgalmazott champagne-ok szinte teljes szortimentje kóstolható lesz, de nemcsak crémant-okat, cava-kat és a hazai pezsgőket, illetve a hazai vendéglátás emblematikus éttermei séfjeinek ételkülönlegességeit lehet megkóstolni, hanem különleges amerikai borokat is.

A Borfesztivál idei díszvendége ugyanis az Amerikai Egyesült Államok, és Kaliforniából, Washington államból illetve Oregonból is érkeznek fantasztikus borok, amelyekhez klasszikus amerikai ételeket is lehet kóstolni. Antal Gábor, a Borkultúra Kft. munkatársa szerint az amerikai borok sokáig csak a kaliforniai borokat jelentették, de ez az utóbbi időben jelentősen változott.

„Sokaknak ismerős lehet esetleg filmekből a kaliforniai Napa völgy, ahol jó borok vannak. Itt és a Sonoma völgyben indult az amerikai borászat az 1850-es években, ahol egyébként egy magyar borász, Haraszthy Ágoston is dolgozott, majd alapított egy ma is működő borászatot. Egyike volt az elsőknek, akik az üzletszerű bortermelést beindították az Egyesült Államokban.”

Antal elmondása szerint sokáig aztán semmi érdemleges nem történt, egészen 1976-ig, amikor egy rangos szakmai eseményen vakon kóstoltak francia borokat és kaliforniai borokat, az amerikai borok pedig annyira jól szerepeltek, hogy gyakorlatilag megverték a híres francia borokat. azóta pedig az Egyesült Államok is ott van a legnagyobbak között a borexportban.

„A kaliforniai csúcsborok egyik megkülönböztető jellemzője sokáig a barrique érlelés volt, ehhez magas alkoholtartalom, robosztus test, mélység és komplexitás társult. Itthon is népszerű volt úgy 2010-ig, de ez lecsengett, elmozdultak a trendek a kisebb alkoholtartalmú, eleganciáról, frissességről, intenzív gyümölcsökről szóló borok irányába. Itt jött képbe két másik amerikai állam, Washington és Oregon, ahol az úgynevezett cool climate borokat készítik. Más szőlőfajtákkal dolgoznak, mint Kaliforniában, könnyebb, frissebb, modernebb stílust képviselnek” – mondta Antal Gábor, hozzátéve, hogy ezeket a borokat most a Budapest Borfesztiválon is megkóstolhatja a nagyközönség.

Vagyis érdemes már csak emiatt is elmenni a borfesztiválra, hisz az amerikai borok sokáig csak kis tételben, kevesebb helyen voltak elérhetőek Magyarországon, és ezeket a borokat inkább csak a borok iránt az átlagnál jobban érdeklődők keresték. Persze az sem lesz csalódott, aki továbbra is maradna a hazai boroknál. A hazai borkultúrát évek óta támogató SPAR Magyarország idén ősszel is megjelenteti Borkatalógusát, amelyben számos akciós tétel mellett VinAgora díjnyertes, valamint SPAR Válogatás borokat is bemutat.

A SPAR Borplacc nevű standjával települ ki a rendezvényre, ahol saját, SPAR Válogatás borválasztékából kínál ízelítőt, amely italok csak a SPAR és INTERSPAR áruházakban kaphatóak. A fesztiválra szervezett akció keretében minden harmadik elfogyasztott pohár bor után a negyediket ingyen kapják a látogatók a SPAR standjánál.

Azok pedig, akik augusztus 25. és szeptember 7. között a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházakban 15.000 forint felett vásárolnak, a kasszánál egy 50 százalékos kedvezményre jogosító kupont kapnak, amelyet a Budapest Borfesztivál helyszínén válthatnak be. Így ők féláron vásárolhatnak belépőjegyet.

A SPAR és INTERSPAR áruházak kínálatába idén SPAR Válogatás Curioso címkével exkluzív tételek is kerültek. Ezek mindegyik kiemelten magas minőségű bor, többnyire családi pincészetek kis szériás kézműves termékei. A Curioso családon belül kevésbé ismert, rendhagyó fajták, házasítások, izgalmas új ízvilágú tételek érhetőek el.

A budai Várban megrendezendő esemény zárórendezvényén egy jótékonysági borárverést is tartanak, a beérkező összeget pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia programjára ajánlják fel. A program keretében korábban már 200 településen 3200 gyerek kapott lehetőséget, hogy a nehéz elméleti részeket mellőző, szociális munkával kísért képzésen hangszeres zenét tanuljon.

A rengeteg boron és pezsgőn felül a Borfesztivál két színpadán több, mint 30 produkcióval várják a szórakozni vágyókat, lesz pop, jazz, blues, gospel, cumbia, funky, sanzon és autentikus népzene is. Fellép többek között a Tárkány Művek, a Los Orangutanes, Sena Dagadub és a Canarro.

A legjobb pedig, hogy a korábbiaknál nagyobb számú, kényelmes ülőhellyel várják a vendégeket, és a sokszor már kicsit kényelmetlen zsúfoltság is megszűnik majd, mert idén bevezették, hogy egy konkrét napra is lehet belépőjegyet venni.