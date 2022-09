Szóban mondta le a rendőrség a szegedi határvadász-avatást

Két napja arra készülnek a szegediek, hogy pénteken lényegében lehetetlen lesz közlekedni a városban, a belváros nagy részét ugyanis lezárják. Hogy miért? Mert leteszik az esküjüket az új határvadászok, az ünnepségre pedig még Orbán Viktor is ellátogat. Mára azonban biztossá vált, hogy mégsem kell forgalmi változásra készülni, a Szeged.hu cikke szerint ugyanis a rendőrség lemondta az ünnepséget. Szóban.

Orbán Viktor beszédet mond a határvadászok avatásán 2017-ben. Fotó: Koszticsák Szilárd

Pontosabban telefonon. A rendőrség a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatóját, Rácz Attilát hívta föl, hogy lefújják a Móra Ferenc Múzeum elé tervezett ünnepséget, így minden lezárással kapcsolatos készülődés tárgytalan.