Az egyik legismertebb gyerekcsatorna vezető producere volt, és sokáig senki sem ellenkezett vele, amikor tizenéves lányokat szexualizált a sorozataiban

Britney Spears húga, Jamie Lynn Spears a Nickelodeon egyik sorozatában, a Zoey 101-ben szerepelt, amikor az egyik jelenetben ragacsos zöldes nyálkát spricceltek az arcába. Dan Scheider, a műsor készítője minden egyes arcba spriccelésnél talált valami hibát, ezért a jelenetet egymás után többször megismételték. Amikor a nyálka végül eltalálta Spears homlokát, majd végigcsorgott az arcán és a száján, Schneider – és Spears jelen levő anyja is – hangosan nevetett, a sorozatban szereplő másik tizenéves színész pedig megjegyezte, a jelenet úgy nézett ki, mintha ráélveztek volna a lány arcára. A felvétel végül bekerült a gyerekeknek szóló műsorba. Az arcon spriccelt Jamie Lynn Spears 13 éves volt ekkor.

Emma Roberts, Dan Schneider és Jamie Lynn Spears 2004-ben Fotó: FREDERICK M. BROWN/Getty Images via AFP

Dan Schneider viselkedése a Nickelodeonnál már évekkel ezelőtt is téma volt, miután 2018-ban távozott a csatornától, mert egy vizsgálat megállapította, hogy munkatársait „verbálisan bántalmazta”. Az Insider most több emberrel is beszélt Schneider évekig tartó – sok esetben helytelen – viselkedéséről, amikor az egykori Nickelodeon-sztár, Jennette McCurdy a nemrég megjelent életrajzi könyvében arról írt, hogy a csatornánál egy idősebb műsorkészítő férfi alkoholt adott neki, és kéretlenül a vállát masszírozta.

McCurdy a könyvében nem nevezte meg Schneidert, de a leírtak alapján feltételezhető, hogy róla írt. Elmondása szerint amikor otthagyta a Nickelodeont, felajánlottak neki 300 ezer dollárt, cserébe azért, hogy soha ne beszéljen a nyilvánosság előtt a csatornánál tapasztaltakról, de ezt visszautasította.