Az időjárás sem tudja eldönteni, hogy ősz van vagy nyár

Szombaton az ország nagyrészén esővel indult a nap, de az Időkép előrejelzése szerint a helyzet délutánra változik, akkor már csak pár helyen alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Inkább napsütés várható és 20-27 fok.

Vasárnap és hétfőn is hasonló lesz a helyzet a reggeli 8-15 fokból délutánra akár 25 fok is lehet, de kedden és szerdán még ennél is melegebb lesz az idő, legalábbis az előrejelzések szerint simán mérhetünk 28-29 fokot is. Vagyis aznap délután is lehet izzadva cipelni a reggeli pulóvereket.