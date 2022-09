Vlagyimir Putyint megvezették tájékozatlan, egyenruhás tanácsadói

"Átcsoportosítás", igyekezett a szokásos álmagyarázattal szolgálni az orosz védelmi minisztérium a hétvégén az ukrán csapatok harkivi áttörésére. Nem volt ebben semmi különös, az orosz hadsereg már nagy gyakorlatot szerzett ilyen "átcsoportosításokban", Kijev alatt megvert csapatai is átcsoportosultak, ahogy a Kígyó-szigetet megszálló erői is a hivatalos moszkvai tájékoztatás a jószándékuk jeleként hagyták el tarthatatlanná vált pozíciójukat az ukrán rakétatüzérség és drónlégierő folyamatos bombázásai közepette.

De míg a kijevi csatavesztés és a Kígyó-sziget feladása után az orosz másodlagos nyilvánosság, a több százezres Telegram-csatornákra posztoló katonablogger szurkolótábor lelkesen visszhangozta a mégoly hazug állítást, most annyit késlekedett a védelmi minisztérium a hivatalos álmagyarázattal, hogy közben a Telegram-nyilvánosságban már élesen kirajzolódott a katasztrofális vereség, a szervezetlen menekülés képe, és üvöltő kórusban szidták a hadvezetést, mert az figyelmen kívül hagyta a frontvonalból szerzett információk alapján ukrán ellentámadásra figyelmeztető hangokat.

A harkivi vereséget az ukrán polgári infrastruktúra elleni támadásokkal bosszulják meg az oroszok. Szeptember 11-én a harkivi erőműre mértek rakétacsapást, amit aztán hétfőn újra támadtak. A támadás néhány órás kimaradást okozott az áramszolgáltatásban. Fotó: YEVHEN TITOV/AFP

A Kreml viszonya eddig is sajátságos volt a Telegram-nyilvánossággal. Miközben az országban börtönnel fenyegetik a háború kritikusait, és lényegében ellehetetlenítették a független sajtó működését, a Telegramon a rezsimet jobbról bírálók ellen nem léptek, és most sem lépnek fel. Az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzése szerint a Kreml most is inkább azzal kezeli a helyzetet, hogy átveszi a katonabloggerek narratíváját. Ez persze jól szolgálja az érdekeiket, mert így azt a látszatot lehet kelteni, hogy az amúgy mindenható Putyint most pont megvezették tájékozatlan katonai tanácsadói, és a kudarc egyedül a katonai vezetés felelőssége. Közben a Kreml kézivezérlésű propagandasajtója most ugyanazokat a követeléseket visszhangozza a polgári infrastruktúra elleni csapások szükségességéről, amit a katonabloggerek is mondanak.