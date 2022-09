Két repülőgépnyi illegális bevándorlót szállítottak egy luxus-nyaralószigetre Floridából

Mintegy 50 migráns érkezett váratlanul repülővel a massachusettsi Martha's Vineyard-szigetre szerdán, közölték helyi tisztviselők. A nyári üdülőhelynek számító sziget az illegális bevándorlással kapcsolatos küzdelem színterévé vált. A republikánus vezetésű államokra jellemző, hogy buszokkal szállítottak illegális bevándorlókat liberálisnak számító városokba, például Washingtonba és New Yorkba. Így tiltakoztak az illegális bevándorlás ellen, ami Biden ciklusa alatt jelentősen megnövekedett.

A csoport délután 3 óra körül érkezett két repülőgéppel, mindenféle figyelmeztetés nélkül, mondta Julian Cyr demokrata szenátor. A sziget hat városának tisztviselői és önkéntesei „eget-földet megmozgattak, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, mint amilyeneket egy hurrikán esetén tennének.”

Fotó: ELLEN ROONEY/robertharding via AFP

A bevándorlók koronavírus-teszteket, élelmiszert és ruhát kaptak. A helyszínen zűrzavar alakult ki azzal kapcsolatban, hogy ki küldte őket a gazdagok kedvelt üdülőhelyének számító szigetre. A migránsok azt mondták, hogy a napot San Antonióban kezdték, végül a floridai kormányzó hivatala vállalta a felelősséget.

Taryn M. Fenske, Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy a két járat egy állami program része volt, aminek célja, hogy a papírok nélküli bevándorlókat úgynevezett menedékhelyekre szállítsák. Idén a floridai törvényhozás 12 millió dollárt különített el a erre a célra.

A Leonel nevű bevándorló spanyolul azt mondta, hogy Martha's Vineyard lakói nagylelkűek, és hogy „még soha nem látott ehhez foghatót.” Még egy új pár cipőt is kapott.

Terry MacCormack, Charlie Baker massachusettsi kormányzó sajtótitkára közleményben tudatta, hogy kormánya kapcsolatban áll a sziget helyi tisztviselőkkel, akik „rövid távú menedéket” biztosítanak a migránsoknak.

Az elnöki ambíciókkal rendelkező republikánus DeSantis többször is szidta a szövetségi kormányt, amiért az Floridába szállíttatja a migránsokat, és azzal fenyegetőzött, hogy inkább demokrata városokba küldené őket. Gyakran említette Biden szülővárosát, Delaware-t mint lehetséges célállomást. (The New York Times)