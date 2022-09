Kínzások, kivégzések nyomára bukkantak a felszabadított Izjumban

Ahogy a kijevi csata, úgy a harkivi offenzíva során felszabadított ukrán városokban is a megszállók embertelenségének nyomaira bukkantak az ukrán hatóságok. Izjumban, amit az orosz erők márciusban komoly csatában foglaltak el, ezidáig legalább 440 holttestet találtak egy tömegsírban.

Helyszínelők exhumálják az áldozatokat az izjumi erdőben feltárt tömegsírból. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Az áldozatok között vannak, akik nyilvánvalóan a város bombázásában vesztették életüket, de a beszámolók szerint olyan áldozatokat is találtak, akiket hátra kötözött kézzel dobtak a tömegsírba. Ők biztos nem a bombázásokban vesztették életüket.

"Az exhumált holttestek 99 százaléka erőszakos halál nyomait mutatja" - közölte Oleh Szinehubov, Harkiv megye kormányzója az AFP francia hírügynökséggel. Elmondása szerint az egyik áldozat nyakában például kötél volt. "Nyilvánvaló, hogy ezeket az embereket megkínozták és kivégezték" - mondta az összekötözött kezű áldozatokról a kormányzó. A francia hírügynökség tudósítója személyesen is látott egy holttestet, aminek össze volt kötözve a keze. Elmondása szerint a holttest állapota alapján megállapíthatatlan volt, hogy polgári vagy katonai ruházatban temették el.

"Oroszország csak halált és szenvedést hagy maga után. Gyikosok. Kínzók" - írta Volodimir Zelenszkij elnök a Twitteren közzétett posztjában a sír feltárása után.

"Az Európai Uniót mélységesen megrázza, hogy az ukrán hatóságok tömegsírt tártak fel. A lehető legszigorúbban elítéljük az embertelenséget. Az orosz agresszió vért és pusztulást hagy maga után szerte Ukrajnában" - reagált a hírre Josep Borrell, az Európai Unió külügyminisztere.

Egy exhumált áldozat maradványait vizsgálja egy bűnügyi technikus az izjumi erdőben. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Az ukrán hatóságok az Izjumban feltárt tömegsír mellett állításuk szerint tíz "kényszervallató-kínzó központot" találtak Harkiv megyében. "Polgárok ezreit gyilkolták már meg, és még többeket kínoztak, bántalmaztak, erőszakoltak meg, raboltak el vagy telepítettek ki. Oroszország, a politikai vezetése, és mindazok, akik részt vesznek a nemzetközi jog jelenleg is folyamatban levő megsértésének, mind felelősségre lesznek vonva" - közölte Borrell. (Via The Guardian 1, 2)