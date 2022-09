Répa emojival álcázzák magukat az oltásellenesek Facebookon

Ha az oltásokról írnak, nem írják le, hogy vakcina, helyette egyszerűen csak a répa emojit szúrják be, kicselezve ezzel a Facebook automata moderátorát. A BBC több olyan csoportot is talált, amelyekben a vakcina/oltás szavak helyett rendre a répa emojit használják, mert rájöttek ők is, hogy a Facebook algoritmusa inkább a szavakra összpontosít a képek, pontosabban az ártatlan emojik helyett.

Ezekben a csoportokban általában meg nem erősített állításokat osztanak meg a tagok olyan emberekről, akiket szerintük megbetegítettek vagy megöltek a vakcinák. Ám ezekben a bejegyzésekben nem azt írták, hogy az állítólag általuk ismer emberek a „koronavírus elleni vakcina” miatt haltak vagy betegedtek meg, hanem azt, hogy a „répa” okozta a problémát.

A BBC értesítette a Facebook anyavállalatát, a Metát, akik törölték a répás emojis csoportokat. A Meta közleményében úgy fogalmazott, hogy „a csoportok megsértették a félretájékoztatásra vonatkozó irányelveiket”. Az egyik ilyen csoport a BBC szerint már három éve létezik, de ott eredetileg vicces videókat posztoltak, később nevezték csak át magukat, hogy az oltásokkal kapcsolatos történeteket osszák meg a tagok.

A több mint 250 ezer tagot számláló csoport bemutatkozásában egyébként azt kérték, mindenki használjon „kódszavakat”, és soha ne használják a „covid”, a „vaccine” vagy a „booster” kifejezéseket. (BBC)