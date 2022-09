Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke a világtörténelem második választott kormányfője, aki hivatali idejében gyermeket szült. Helyzetéből adódóan nem nagyon volt kihez fordulnia tanácsért. Benazir Bhuttót, az egyetlen miniszterelnököt, aki Ardern előtt ebben a pozícióban szült, 2007-ben meggyilkolták. Egyvalakitől azért kérhetett tanácsot.

Jacinda Ardern és élettársa, Clarke Gayford 2018. április 19-én II. Erzsébet királynőnél tett látogatásukon. A várandós Ardern megkérdezte a királynőként két gyermeket világra hozó Erzsébetet, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a hivatalt a munkával Fotó: DOMINIC LIPINSKI/AFP

II. Erzsébet nem választott vezető, így senkiben se merült fel, hogy csak azért le kellene mondania hivataláról, mert gyermeket szült, de Ardern a találkozásukkor az ő tanácsát kérte ki. Új-Zéland frissen megválasztott miniszterelnökeként, már várandósan járt a királynőnél. „Amellett, hogy friss miniszterelnök vagyok, az is a fejemben járt, hogy miniszterelnök és anya is vagyok egyben. Ha belegondol, azért nincs sok vezető ebben a helyzetben, kevesekhez fordulhattam” – mesélte a BBC-nek most, a királynő halála után.

„Így hát azzal fordultam hozzá, hogy »ön hogy kezelte?«, amire, emlékszem, csak annyit felelt, hogy »hát csak boldogulj vele«. Valójában ez volt a legjobb és a legtényszerűbb tanács, amit kaphattam” – mesélte.

Ardern, aki egykor Londonban élt, meghatónak tartja a gyász megnyilvánulásait. „Tudom, milyen London, mekkora a nyüzsgés és a hajtás. Így hát az, hogy ilyen poetikusan megmerevedik, nagyon megható. A királynő kiállt a népéért, most meg a népe áll ki érte” – mondta, pedig az interjúban amúgy arról is beszélt, hogy meggyőződése szerint Új-Zéland végső soron köztársaság lesz majd. (Via BBC)