Ritka erős tájfun ért partot Japánban

Partot ért Japán délnyugati részén a Nanmadol tájfun vasárnap este. A Nanmadol ritka erős vihar, a jelentések szerint 240 km/h-ás szelekkel ért partot, a hatóságok ezért "különleges figyelmeztetést" adtak ki - ezt abban az esetben alkalmazzák csak, ha évszázadonként is csak pár alkalommal tapasztalható időjárási körülmények állnak elő.

Most indokoltnak látták ezt a riasztási fokozatot is, mert kevesebb, mint 24 óra alatt már fél méternyi csapadék zúdult a vihar által sújtott területekre Kijúsú szigetén. A sziget két prefektúrájában, Kagosimában és Mijazakiban már a vasárnapra virradó éjszakát is húszezren menedékhelyeken töltötték, de most összesen hétmillió embert szólítottak fel, hogy keressenek menedéket a tomboló szelek és a szinte vízszintesen hulló csapadék elől.

Kötelező evakuációt azonban nem rendeltek el, pedig a hatóságok hagyományosan nagyon nehezen tudják meggyőzni az embereket arról, hogy vonuljanak óvóhelyekre. "Kérjük, kerüljék a veszélyes helyeket, és kérjük, ha a legkisebb veszélyt érzik, azonnal evakuáljanak" - kérlelte a polgárokat Kisida Fumio miniszterelnök egy tweetben a kormányülés után. "Éjszaka veszélyes evakuálni, kérem, még addig húzódjanak biztonságba, amíg világos van" - írta.

A Japán Meteorológiai Szolgálat közleményében "nagyon veszélyesként" jellemezte a vihart, amit vihardagály és villámáradások is kísérhetnek. Kato Hiro, a riasztási központ vezetője szerint "sosem tapasztalt" esőzésekre kell számítani, és még olyan helyeken is "teljes elővigyázatosságot" ajánlott, amelyeket hagyományosan nem sújtanak a tájfunok. A csapadék mennyisége és az áradások miatt földcsuszamlások veszélyére figyelmeztetett.

Vasárnap estére a vihar miatt Kijúsú szigetén már kétszázezer háztartás maradt áram nélkül, valamint leállt a vasúti és a légi közlekedés, és nem járnak a komphajók sem. (Via The Guardian)