Csalás miatt perli Donald Trumpot és három gyermekét New York állam főügyésze

Gazdasági csalás miatt perelte be Donald Trumpot és három felnőtt gyermekét New York állam főügyésze, aki több mint három éve folytat polgári nyomozást a volt amerikai elnök üzleti gyakorlatával kapcsolatban, derült ki szerdán a bírósági jegyzőkönyvekből. A manhattani New York-i állami bíróságán benyújtott keresetben

a Trump Organizationt azzal vádolják, hogy számos esetben csalást követett el és félrevezette a hatóságokat Donald Trump 2011 és 2021 közötti vagyonjegyzékeinek elkészítésekor.

Vádlottként a cég vezetői mellett megnevezik az elnök két felnőtt fiát, ifj. Donald Trumpot és Eric Trumpot, illetve egyik lányát, Ivanka Trumpot.

Letitia James főügyész elmondta, hogy Donald Trump és a Trump Organization hibásan tüntette fel ingatlanjai értékét annak érdekében, hogy kedvező hiteleket és adókedvezményeket kaphasson. Azt mondta, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat a manhattani szövetségi ügyészségnek és az amerikai adóhatóságnak is megküldte.

Ivanka Trump, Donald Trump és Donald Trump Jr. Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

„Donald Trump a gyermekei és a Trump Organization vezető tisztségviselői segítségével hamisan dollármilliárdokkal növelte meg nettó vagyonát, hogy jogtalanul gazdagodjon és kijátssza a rendszert” - közölte James.

A főügyész azt mondta a sajtónak: azt akarja elérni, hogy a vádlottak visszafizessék a csalásból származó összes hasznot, amelyet 250 millió dollárra (közel 103 milliárd forint) becsülnek.

Az ügyész azt kéri büntetésként, hogy Trumpot és gyermekeit is tiltsák el a cégvezetéstől New Yorkban, a Trump Organization pedig ne vehessen részt ingatlanügyletekben.



A per az egyik legnagyobb jogi csapás Trump számára, amióta 2021 januárjában elhagyta hivatalát, ugyanis tervei szerint 2024-ben újra indul az elnökválasztáson. A volt elnök tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el, és politikai indíttatású boszorkányüldözésnek minősítette James vizsgálatát, a vállalat pedig „alaptalannak” nevezte James vádjait.

A szerdai per egy vitás nyomozást követett, amelyben James azzal vádolta Trumpot, cégét és néhány családtagját, hogy késleltették a nyomozást. Figyelmen kívül hagyták az idézéseket, hogy elkerüljék a tanúskodást. Trump augusztus 10-én nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre a főügyészi hivatalban folytatott hosszas, zárt ajtók mögötti meghallgatáson, ahol több mint 400 alkalommal hivatkozott az önbíráskodás elleni alkotmányos jogára. Ifj. Donald Trump és Ivanka Trump csak azután volt hajlandó részt venni a kihallgatáson, hogy a bíróság kötelezte őket erre.

James polgári vizsgálata nem egyezik meg a Trump Organization ellen indított adócsalási büntetőjogi vizsgálattól, amelyet Manhattan kerületi ügyésze, Alvin Bragg indított. (Reuters)