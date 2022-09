Ugyan a TikTokon hangzott el, a hatóságok szerint valójában nem jó ötlet köhögés elleni szirupban kirántani a csirkét

Figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA), mely szerint nem ajánlják, hogy az emberek az NyQuil nevű köhögés elleni szirupban rántsák ki a csirkét, merthogy az ilyesmi veszélyes.

A figyelmeztetésre azért volt szükség, mert a sok ezer éves egyetemes emberi civilizáció csúcstermékén, a TikTokon virálissá vált egy videó, melyben két felhasználó éppen így járt el, és kirántott két csirkemellet a szirupban.

A videó még tavaly készült, az eredetije azóta el is tűnt a Tiktokról, az FDA mégis úgy érezhette, hogy szükséges helyretenni pár dolgot. Mint az NBC News írja, a videóban nem hangzott el ugyan, hogy egy kihívásról lenne szó, az FDA ugyanakkor mégis annak értelmezte, és közölték, hogy az ötlet ugyan butaságnak hangozhat, de valójában kifejezetten veszélyes is, a felforralt gyógyszereknek ugyanis megváltozhat a hatása, és jóval erőteljesebben érinthetik a szervezetet, ráadásul a tüdőt is károsíthatják.

Az FDA ajánlásának hatására az NyQuil kedden felkapott témává vált Twitteren. Sem a TikTok, sem az NyQuilt gyártó Procter & Gamble nem reagált egyelőre a sajtó megkeresésére, ugyanakkor a jelek szerint "#nyquilchicken" taget letiltotta a TikTok, és ha valaki rákeres, figyelmeztetést kap, hogy egyes online kihívások veszélyesek lehetnek.