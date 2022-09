Életfogytiglani börtönre ítélték Ryan Grantham színművészt, mert megölte az anyját

Életfogytiglani börtönre ítélték a 24 éves Ryan Granthamet, aki a Riverdale kamaszdrámában Jeffery Augustine szerepében lett ismert. Grantham 2020-ban meggyilkolta anyját, Barbara Waite-et, majd most, bírósági tárgyalásán bűnösnek is vallotta magát.

Az ügyészség vádjai szerint Grantham Justin Trudeau kanadai miniszterelnök meggyilkolását is tervezte.

Grantham beismerte, hogy tarkón lőtte anyját, aki a gyilkosság pillanatában éppen zongorázott vancouveri otthonukban. Nagyon nem volt mit tagadnia, a gyilkosság után Go Pro kamerájával lefilmezte anyja holttestét, miközben azt magyarázta, hogy "tarkón lőttem. A következő pillanatokban tudnia jellett, hogy én voltam". A gyilkosság után órákon át sörözgetett és szívott, majd három fegyvert, lőszert és 12 molotov-koktélt pakolt az autójába, és útra kelt Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Rideau Cottage rezidenciája felé.

Mintegy kétszáz kilométer megtétele után aztán visszafordult, majd Vancouverben feladta magát egy rendőrőrson azzal, hogy "megöltem az anyámat".

A tárgyaláson elhangzottak szerint Grantham tömeges erőszakra készült Vancouverben a Lions Gate Bridge és a Simon Fraser Egyetem környékén, mielőtt végül feladta volna magát.

Letartóztatása óta Grantham elmegyógyászati kezelésben is részesül. Védői azzal érveltek, hogy szorongással és klinikai depresszióval is küzd, és a gyilkosság előtt többször is jelezte öngyilkossági szándékát, valamint azt, hogy mások bántalmazására készül.

A kanadai jogszabályok értelmében leghamarabb büntetése megkezdése után 14 évvel folyamodhat feltételes szabadlábra helyezéséért. (Via BBC)