Fázni fognak télen a tűzoltók

A kormány vonatkozó rendeleteire hivatkozva korlátozza a fűtést a hivatásos tűzoltók laktanyáiban a katasztrófavédelem, jelentette a Lánglovagok. A kiszivárgott, szeptember 22-én kiadott utasítás értelmében a laktanyákban csak 18 fok lehet, és még az alternatív fűtőeszközök használatát is betiltották.

A laktanyákból begyűjtik az igazgatóságok tulajdonát képző fűtőberendezések szabályozó eszközeit, valamint az elektromos fűtőberendezéseket (hősugárzó, olajradiátor) is, de a vezetőknek a magántulajdonú fűtőeszközök eltávolításáról is haladéktalanul intézkedniük kell.

Ez annyiban nem kirívó, hogy más állami, önkormányzati szerveknél is legfeljebb 18 fokosra fűtik majd fel a helyiségeket. De míg az állami, önkormányzati hivatalok dolgozói általában száraz ruhában tölthetik az idejüket a munkahelyükön, a tűzoltók gyakran átázott, áthűlt ruhában térnek vissza bevetéseikről, hogy aztán a laktanyáikban melegedjenek. Erre most, 18 fokban csak korlátozottan lesz módjuk. Ennek a Lánglovagok szerint "rövid úton betegség lesz a vége, a megfázástól kezdve komolyabb szövődmények is felmerülhetnek".

A Fővárosi Katasztrófavédelem a Lánglovagok kérdésére annyit közölt, hogy "igazgatóságunk a vonatkozó jogszabályok betartása és a működési feltételek biztosítása körében szabályozza a kiegészítő fűtőberendezések használatát". A Lánglovagok értesüléseit lényegében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is megerősítette. "Az állami közintézmények 18 fokra fűthetők" - közölték a lappal.