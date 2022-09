Roger Waters szerint fake news, hogy törölte volna krakkói koncertjeit

Ahogy korábban írtuk, nemrég megjelent a hír, hogy Roger Waters, a Pink Floyd ikonikus alakja nem tartja meg két krakkói koncertjét. Pontosabban a krakkói sportcsarnok vezetője nyilatkozta azt a sajtónak, hogy Waters menedzsere indoklás nélkül lemondta az áprilisra betervezett két eseményt.

Roger Waters szerint viszont ez egyáltalán nem igaz, ők nem mondtak le semmit. Az énekes/gitáros/basszusgitáros/dalszerző hosszú Facebook-bejegyzése szerint annyi igaz, hogy néhány krakkói önkormányzati képviselő, különösen egy bizonyos Łukasz Wantuch szeretné elérni, hogy az ukrán háborúval kapcsolatos kijelentései miatt őt nemkívánatos személlyé nyilvánítsák a városban, és elérjék, hogy ne tartsa meg a koncertjeit.

Ahogy korábban írtuk, Waters elég vegyes nyilatkozatokat tett az ukrán háborúról, Vlagyimir Putyint gengszternek, Joe Bident háborús bűnösnek nevezte, a NATO felelősségét firtatta, és levelet írt az ukrán elnök feleségének, amelyben az ukrán „extrém nacionalistákat” tette felelőssé a háborúért. Waters most azt írja, hogy ő mindenkit, aki valahogy részt vesz ebben a katasztrofális háborúban – beleértve az amerikai és orosz kormányt – arra akar csak ösztökélni, hogy hagyják abba a harcot, és tárgyaljanak a békéről.

Waters azt írja, hogy az őt kitiltani akaró Wantuchnak fogalma sincs a munkásságáról, hogy mennyit tett az emberi jogok védelmében, az pedig, hogy arra biztatja az embereket, hogy ne menjenek el a krakkói koncertjére, nem nagyon „demokratikus”. Mint írja, ha nem tarthatná meg a koncerteket, ha működne a képviselő „drákói cenzúrája”, az hatalmas veszteség lenne neki és a lengyel városnak is, mert nagyon várja, hogy Krakkóban is átadhassa a szeretet üzenetét.