Forradalmian új onkológiai tesztet vezet be a Neumann Labs

Magyarországon évente 8-10 ezer embert diagnosztizálnak tüdőrákkal, 7-8 ezer ember pedig ebben a betegségben hal meg1. A tüdődaganatoknál az egyik fő kezelési lehetőséget a kemoterápia jelenti, azonban ez az eljárás sajnos csak az esetek 20-25 százalékában hatásos. Ez azért van, mert a tumorok különbözőek, így egy kemoterápiás szer az egyik páciens számára a gyógyulást jelentheti, míg másik beteg esetében hatástalan marad. Mindeddig nem volt arra módszer, hogy megállapítsák, az egyes betegeknek melyik szer a leghatékonyabb. Mostanáig. A Neumann Labs világszinten is egyedülálló új onkológiai tesztje ugyanis képes megállapítani egy-egy konkrét beteg számára, hogy melyik kemoterápiás szer biztosíthatja a legnagyobb valószínűséggel a várt jótékony hatást, jelentősen növelve ezáltal a sikeres kezelés esélyét.

A diagnosztizált daganatos betegségek közül a tüdőrák a leggyakoribb. Lakosságarányosan Magyarországon a legmagasabb a tüdőrák áldozatainak száma az Európai Unión belül: 100 ezer lakosra 87,4 tüdőrák okozta haláleset jut2. A megbetegedések 85 százaléka mögött a dohányzás áll3. A tüdőrák kezelési stratégiájának kialakításában egyaránt figyelembe kell venni a daganat típusát, stádiumát, nagyságát és elhelyezkedését. Az egyik fő kezelési lehetőséget a kemoterápia jelenti. A kemoterápiánál a daganat szaporodását befolyásoló készítményekkel a cél a rákos sejtosztódás megállítása.

Sajnos azonban ez az eljárás csak az esetek 20-25 százalékában hatásos. Ez azért van, mert a tumorok különbözőek, így egy kemoterápiás szer az egyik páciens számára hatásos lehet, míg másik beteg esetében nem. Mindeddig azonban nem volt módszer arra, hogy megállapítsák, egyes betegek számára melyik szer a leghatékonyabb.

Erre a problémára ajánl a világon is egyedülálló megoldást a HPV- és COVID-teszt innovációi révén már korábban is jelentős eredményeket felmutató Neumann Labs. A magyar diagnosztikai laboratórium szeptemberben vezeti be új onkológiai tesztjét, melynek segítségével lehetségessé válik a betegek és orvosok számára a kemoterápiás szerek közti megalapozott választás.

A személyre szabott diagnosztika a kulcs

„Amíg a jelenleg alkalmazott szakmai protokollok leginkább a rák típusa alapján határozzák meg a terápiás irányelveket, addig a mi személyre szabott szolgáltatásunk lehetőséget ad arra, hogy a betegből nyert daganatos szövetmintát felhasználva egyénileg, a szóba jövő kemoterápiás szerek közül az adott beteg számára a leghatékonyabb kerüljön kiválasztásra. Ezzel a betegek nem csak időt nyerhetnek, de mentesülhetnek a többi, számukra nagy valószínűséggel felesleges vagy kevéssé hatékony kezelés toxikus mellékhatásaitól is” – hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

A Neumann LiA elnevezésű teszt lényege, hogy a tumorból származó szövetet a laboratórium tápoldatokkal és megfelelő körülmények biztosításával életben tartja, a természetes közegükre nagyban emlékeztető 3 dimenziós gömbökké alakítja, majd kezeli a szóba jövő kemoterápiás szerekkel, és megméri, melyik kemoterápia milyen erős hatást tudott kifejteni a tumorsejtekre. Ezt követően a labor rangsorolja a szóba jöhető kemoterápiás szereket hatékonyságuk szerint – a Neumann Labs ez alapján tesz aztán javaslatot a kezelőorvosnak, hogy melyik szert érdemes választani. „A 3 dimenziós rendszerekben a sejtek az élő emberi szövetekhez nagyon hasonlóan reagálnak, ezért az ilyen eljárásokból levonható következtetések sokkal pontosabb képet adnak a majdani élettani hatásokról, mint más módszerek” – teszi hozzá Nyíri Miklós, aki hangsúlyozta, hogy a bevezetés során, és a későbbiekben is, az orvosokkal való magas szintű együttműködésre törekszenek a betegek érdekében.

A Neumann Labs által kínált forradalmian új onkológiai teszt a jövő héttől elérhető, a teszt elvégzését követően eredmény körülbelül 10 nap alatt lesz várható.

1, 2, 3,