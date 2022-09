Bíróság elé kell állnia Spanyolországban az adócsalással vádolt Shakirának

Bíróság elé kell állnia a 14,5 millió eurós adócsalással vádolt Shakirának Spanyolországban, döntött az ügyben eljáró bíró. A 45 éves kolumbiai énekesnőt, aki idén szakított párjával, az egykor a Barcelonában játszó focisztárral, Gerard Piquével, a nyáron vádolták meg hatrendbeli adócsalással, amelyért akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Shakira 2022. május 25-én a cannes-i vörös szőnyegen az Elvis című film vetítése előtt. Fotó: ANTONIN THUILLIER/AFP

Az viszont csak ma került nyilvánosságra, hogy a Barcelonához közeli Esplugues de Llobregat bíróságának vizsgálóbírója el is rendelte a per megtartását, és közölte Shakirával, hogy bíróság elé kell állnia. Shakirának módjában lett volna bíróságon kívül megegyeznie a spanyol adóhatósággal, de visszautasította az ajánlatot, melynek részeként be kellett volna ismernie, hogy 2012-14 között csalással megkárosította a spanyol államkincstárt. Pedig az adóhátralékát már kamatostul megtérítette. A Daily Mail beszámolója szerint csak a kamatok hárommillió eurót tehettek ki.

A per időpontját még nem tűzték ki, de várhatóan hónapokon belül lefolytatják.

A spanyol hatóságok szerint Shakira - akinek a teljes neve Shakira Isabel Mebarak Ripoll - adóoptimalizálási célból offshore cégek komplex hálózatát építette ki, közben papíron úgy tett, mintha nem is Spanyolországban élne - miközben 2011-ben Barcelonába költözött, hogy Piquével éljen, de csak 2015-ben jelentkezett be a spanyol adóhatóságnál.

A spanyol szabályok szerint bárki, aki egy évben 183 napot tölt Spanyolországban, spanyol adóalanynak számít. A spanyol adónyomozók majd egy éven át gyűjtötték a bizonyítékokat arról, hogy Shakira valójában 2012-14 között minden évben legalább fél évet az országban töltött. Még a közösségi oldalait is átböngészték, és a fodrászát is meghallgatták. Végül arra jutottak, hogy Shakira 2012-ben 242, 2013-ban 212, 2014-ben pedig 243 napot töltött Spanyolországban, vagyis ott kellett volna adót fizetnie.

Shakira tagadja a vádakat. (Via The Daily Mail)