Az oroszoknak kémkedhetett egy amerikai orvosházaspár

Kémkedés miatt letartóztattak egy amerikai katonai orvost és szintén orvosként dolgozó, de civileket gyógyító feleségét. Az ügyészség szerint mindketten személyes egészségügyi adatokat terveztek megosztani az orosz kormánnyal, amikhez munkahelyeiken, a Fort Bragg katonai támaszponton, illetve a baltimore-i Johns Hopking Kórházban fértek hozzá, írja a BBC.

Amerikai katonák a Fort Bragg támaszponton Fotó: ALLISON JOYCE/AFP

A vád alapján a civil orvosként dolgozó Anna Gabrielian néhány hónappal ezelőtt, az ukrajnai invázió kezdete után ajánlott segítséget az oroszoknak. Augusztusban egy fedett FBI-ügynöknek azt mondta: az Oroszország iránt érzett hazafias szeretete hajtja, és az sem érdekli, ha emiatt kirúgják vagy börtönbe kell mennie.

Gabrielian azzal kecsegtette az oroszokat, hogy felesége az egészségügyi adatok mellett információkat szerezhet arról is, milyen segítséget nyújt az amerikai hadsereg az ukránoknak. Jamie Lee Henry szintén oroszpártinak mondta magát, saját bevallása szerint még az is felmerült benne, hogy önkéntesnek jelentkezzen az orosz hadseregbe. Ugyanakkor vonakodott az egészségügyi törvény megsértésétől, ellentétben feleségével, akinek ez nem okozott gondot, és augusztus végén át is adott néhány érzékeny adatot.

Ha elítélik őket, legfeljebb öt évet kaphatnak összeesküvésért, de akár tízet az egészségügyi információk szivárogtatásáért.

Jamie Lee Henry azért is ismert, mert ő volt az első aktív amerikai katonai tisztviselő, aki transzneműként coming outolt. A hadsereg 2015-ben engedélyezte számára nevének és nemének hivatalos megváltoztatását. Ebben az évben házasodtak össze.