Kéthetes igazgatási szünetet rendeltek el a kormányhivatalokban

December 22-től január 6-ig szünetelni fog a munka a kormányzat igazgatási szerveknél. Ide tartoznak a kormányhivatalok és a minisztériumok is, a külképviseletek viszont nem. A spórolás érdekében elrendelt igazgatási szünetet csütörtökön jelentette be Gulyás Gergely miniszter, mostanra viszont a rendeletet is közzétették.

A szünet idején nincs ügyfélfogadás, de ezek a napok nem számítanak bele az ügyintézési határidőkbe. A hivatali dolgozók kötelesek szabadságot kivenni.