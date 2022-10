Lukasenko a krumpliföldekre küldené az iskolásokat, mert beszéddel szerinte úgysem lehet rendesen nevelni őket

Burgonya, len, cékla, alma, néhány azok közül a termények közül, amelyek szüretelésébe Fehéroroszországban eddig nem lehetett aktívan bevonni a középiskolásokat. Alekszandr Lukasenko, Fehéroroszország elnöke értetlenül áll a probléma előtt, hiszen annak idején ősszel ő is és társai is kijártak a földekre krumplit szedni.

A fehérorosz vezető most nemzeti mozgósítást jelentett be a mezőgazdasági termékek betakarítása érdekében. Egyébként is, ha „nevelni szeretnénk gyermekeinket, mihez folyamodnánk?” – tette fel a kérdést. „Beszédhez? Nem tudjuk őket beszéddel nevelni” – vonta le a pedagógiai következtetést. A krumpliszedés azonban „egyesíti, összehozza az embereket” szerinte. Az elnök mozgósítaná a tanulókat, a dolgozókat és a köztisztviselőket, hogy segítsenek begyűjteni a takarmányt. „Mert jó pénzt kereshetünk vele” – érvelt.

A mozgósítástól Lukasenka azt várja, hogy a krumpli és az egyéb mezőgazdasági termények ára nem emelkedik majd.

„Kérem, vegyenek részt ebben, és fejezzük be méltósággal a mezőgazdasági évet” – mondta.