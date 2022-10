Scott Andrusz 1158 kilós tököt villantott

Új amerikai rekordot állított fel a profi mezőgazdaságból már visszavonult gazda, Scott Andrusz, aki az idei éves tökversenyre egy 2554 fontos, azaz 1158 kilogrammos tökkel érkezett. Hírügynökségi beszámolók szerint New York állambeli Andrusz a 2018-as tökrekordot döntötte meg, amikor 2528 fontos, azaz 1146 kilós tökkel érkezett egy New Hampshire-ből érkező gazdálkodó.

A 63 éves Andrusz eredetileg az állami töknövesztő bajnokságot akarta csak megnyerni, de végül az országos cím is az övé lett. Mint elmondta, mindenből a legjobbat adja a tökjeinek, megkapnak mindent: gilisztatrágyát, csirketrágyát, és vizet, amennyit csak akarnak.

A bajnok tököt október 16-áig ki fogják állítani egy tökfesztiválon Clarence településen. A világrekorder amúgy egy olasz tök, 2021-ből, az 2702 font, azaz 1225 kilogramm volt.

A beszámolók szerint Andrusz tavaly is készült a rekord megdöntésére, de bajnokesélyes töke nem sokkal a szüret előtt behorpadt. Tanulva a tavalyi malőrből, idén éjszaka védte is a rágcsálókkal szemben. Mint mesélte, a környéken élő összes állat megőrül a tökért, enni akarnak belőle, míg a macskái feküdni akarnak rajta. Végül a rokonai is segítettek a tökőrzésben, de annyi idejét elvitte a felügyelet, hogy még a másik kedvenc hobbiját, a horgászást is hanyagolnia kellett.