Trump 475 millió dollárra perli a CNN-t, mert szerinte hazudtak róla és megpróbálták lejáratni

Donald Trump egykori amerikai elnök ügyvédjei útján beperelte a CNN-t, többek között becsületsértéssel vádolva a médiatársaságot, és 475 millió dolláros kárpótlást követelnek, írja a Guardian.

A hétfőn benyújtott kereset alapján az amerikai kábeltévé megpróbálta besározni az egykori elnököt számos botrányos, hamis és rágalmazó állítással, többek között rasszistának, az oroszok lakájának, felkelést szítónak nevezve, illetve egy ponton Hitlerhez hasonlítva.

A kereset szerint a CNN felnagyított minden Trumppal kapcsolatos negatív hírt és elhallgatott minden pozitív információt, ezzel pedig a CNN mint elvileg "megbízható" hírforrás vissza akart élni jelentős befolyásával, a nézői előtt rágalmazva a felperest.

A 29 oldalas keresetben elhangzik, hogy a CNN régóta kritikus volt Trumppal szemben, de az elmúlt hónapokban szerintük felerősödtek a támadások, a beadvány szerint azért, mert a médiacégnél félnek attól, hogy Trump újraindulna 2024-ben, ezért a CNN politikai befolyásolási kísérletbe kezdett, hogy ezt megakadályozza.

A pert akkor indítaná Trump, amikor neki magának is komoly jogi kihívásokkal kell szembenéznie, miután az FBI átkutatta floridai otthonát, és onnan titkosított iratokat vittek el. Emellett adóügyi problémái is vannak, és a kongresszusi bizottság, illetve az ügyészség vizsgálja még a január 6-án történteket is.