„De jó ekkora hazugságra ébredni” – írta Mihalik Enikő, majd bemutatott az Origónak

„Közel 2 millió dollárért vett magának álomvillát a magyar dollárbaloldal főnöke” – írta október 4-én a Metropol, a Borsonline, a Magyar Nemzet, a Tények meg a vaol.hu és végül az Origo is, bár ott valahogy végül nem szó szerint ezzel a címmel számoltak be arról, hogy Mihalik Enikő és férje, Korányi Dávid máshova költöztek. Pontosabban csak Korányi Dávid, mert a cikkekben valamiért elfelejtették közölni, hogy „a magyar »dollárbaloldalt« amerikai pénzből finanszírozó és irányító Korányi Dávid” felesége a szupermodell Mihalik, aki évek óta élt New Yorkban, a saját lakásában.

Budapest főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek a városdiplomáciai főtanácsadójáról, akarom mondani „a magyar »dollárbaloldalt« amerikai pénzből finanszírozó és irányító” Korányiról azt írják, „nem véletlenül választotta” Connecticutot, „az amerikai milliárdosok – és a Soros-birodalom - egyik kedvenc helyét”. A Metropolt szemléző Origo azt írta, Korányi „a jól fizető Soros-birodalomnak köszönhetően most közel 2 millió dollárért, vagyis úgy 800 millió forintért vett magának villát”, és „ezzel az ingatlanvásárlással lényegileg beiratkozott az amerikai elitbe”.

Aztán jött Mihalik Enikő és három emojival konkrétan bemutatott az Origónak meg a Metropolnak, de előbb még leírta, hogy milyen jó „ekkora hazugságra ébredni”. „Két verzió van: 1. vagy a férjem a hátam mögött vásárolt egy házat, amire a pénzt is titkolta tőlem. 2. a média egyszerűen nem tudja mit beszél” – reagált Mihalik, aki azzal folytatta:

„A házat ÉN vettem, abból a pénzből, amit a brooklyni lakásom eladása után kaptam. A ház, amit vettem, NEM a képeken szereplő ingatlan. A ház a lakás töredékébe került, és a fennmaradt összegből fogom ÉN felújíttatni. A ház megvásárlásához hitelt vettünk fel, mint a vásárlók többsége.”

Fotó: Mihalik Enikő/Instagram

Mihalik és Korányi kapcsolatáról a fideszes média valamiért mindig megfeledkezik. Mert ahogy most is elfelejtettek beszámolni arról, hogy Korányi felesége a szupermodell Mihalik, úgy amikor a modell esküvőjéről számoltak be, le sem írták, hogy kihez ment hozzá, a férjét egyszerűen csak Dávidként emlegették, és arról sem emlékeztek meg, hogy az esküvőn Karácsony Gergely is ott volt.

Pedig a Mihalik Enikő körüli fontos történésekről mindig be szokott számolni az Origo, legalábbis rendre megírják, hogy: