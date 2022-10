Hatalmas falfestmény állít emléket az ukrajnai menekülteknek Erzsébetvárosban

Fotó: CNM



„Akárhonnan jönnek is, támogassuk a menekülteket” – áll magyarul és angolul azon a falfestményen, amit Brunszkó László (Nikon One) és a Neopaint Works alkotócsoport készített az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának, az UNHCR-nek (United Nations High Commissioner for Refugees) megbízásából. A festményt a VII. kerületi Klauzál utca egyik házának tűzfalára festették fel.

A kép Balla Zsolt fotóriporter egyik fotója alapján készült, amit Tiszabecsnél lőtt, alig néhány nappal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

A festmény „bemutatója” apropóján Ljubov Nepop Ukrajna budapesti nagykövete köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették és segítik a Magyarországra menekülő ukránokat. Roland Schilling, az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának közép-európai képviselője ugyanitt arról beszélt, hogy a második világháború óta az ukrajnai a legnagyobb humanitárius katasztrófa Európában, és becslések szerint már az ország negyede kényszerült elhagyni az otthonát.

13 millió embert jelent ez, akik közül 7 millióan Ukrajnán belül találtak ideiglenes menedéket, 6 millióan a határon túl. Magyarországra 1,3 millió ember érkezett, de többségük csak áthaladt az országon; hivatalosan 24 ezren kértek menedékes státuszt. Előttük tiszteleg, nekik állít emléket az erzsébetvárosi a falikép.