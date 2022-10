Biden szerint nem marad következmények nélkül, hogy Szaúd-Arábia az oroszokat segíti

Következményei lesznek Szaúd-Arábia számára, hogy összeállt Moszkvával, és az általa vezetett Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC+) keretében az olajtermelés napi kétmillió hordóval történő csökkentése mellett döntött – ígérte Joe Biden a CNN-nek adott interjúban, amit a Világgazdaság szemlézett.

Rijád döntése pofonnal ér fel az amerikai elnök számára, aki kampányában kemény fellépést ígért Rijáddal szemben, aztán júliusban a magas benzinárak miatt kénytelen volt ellátogatni Dzsiddába, hogy személyesen lobbizzon Mohamed bin Szalmán trónörökösnél az olajtermelés fokozásáért. Politikai károkat is okozhat a demokratáknak, ha a novemberi félidős választások előtt emiatt megemelkednek az üzemanyagárak az amerikai kutakon.

Biden azt mondta, hogy konzultálni fog a kongresszussal a megteendő lépésekről, de nem biztosította támogatásáról a fegyvereladások leállítását sürgető javaslatokat. A szaúdiak felfegyverezésével ugyanis Washingtonnak régóta az a célja, hogy ellensúlyt képezzen a térségben Iránnal szemben, amely egyre közelebb kerül ahhoz, hogy nukleáris hatalommá váljon.

Az amerikai ellenlépések része lehet egy törvényjavaslat is, amelyet mindkét párt szenátorai támogatnak. Az úgynevezett No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC) című törvényjavaslatot a szenátus jogi bizottsága már májusban elfogadta, és az lehetővé tenné, hogy az igazságügyi miniszter szövetségi bíróság előtt trösztellenes pereket indítson az OPEC+ ellen, így védve a fogyasztókat és a cégeket az emelkedő olajáraktól.

Mi is megírtuk, hogy ahogy azt várni lehetett, az OPEC+ bécsi csúcstalálkozóján - az Egyesült Államok nyomása ellenére - a tagállamok a kőolajtermelés csökkentésében állapodtak meg. A döntés az árak emelkedéséhez vezethet, ez pedig Szaúd-Arábiának és Oroszországnak áll érdekében. (Oroszország a most ülésező, 2016-ban alapított OPEC+-nak a tagja, az OPEC-nak nem.)

Az Egyesült Államok célja az orosz olajbevételek csökkentése, mivel ebből a pénzből is az Ukrajna ellen vívott háborújukat finanszírozzák. A döntést két hónappal azután hozták meg, hogy Joe Biden amerikai elnök Szaúd-Arábiában járt, és azt mondta Mohamed bin-Szalman koronahercegnek, hogy a királyságnak további lépéseket kéne tennie a kitermelés bővítéséért.