Barbie babát csináltak Tina Turnerből

Mert negyven évvel ezelőtt jelent meg az énekes What's Love Got To Do With It című száma, ennek örömére a Tina Turner-baba is olyan ruhában van, amilyenben az énekes szerepelt a számhoz készült videóklipben.

„Megtiszteltetés számomra, hogy már az én Barbie-m is ott van az úttörő nők között, és így még több gyerek ismerheti meg az utamat” – mondta a 82 éves Turner egy nyilatkozatban.

Tina Turner 2009-ben turnézott utoljára, azóta visszavonult. (Reuters)